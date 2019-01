Der entscheidende Moment: Karin Held tritt aus der Prinzessinnen-Schatulle in den Konfettiregen auf der Bühne. Ihr Mann Michael II. (links) applaudiert herzlich. Foto: Jürgen Köster

Von Jürgen Köster

Brakel (WB). Das Geheimnis ist gelüftet. Der Karnevalsverein Brakel Radau hat mit der neuen Prinzessin ein »heldenhaftes Herrscherpaar«: Karin Held (50) regiert an der Seite ihres Mannes, Prinz Michael II., die Jecken der Nethestadt.

Foto: Jürgen Köster

Proklamator Mark Elberg gab der neuen Regentin in der ausverkauften Istruper Bürgerhalle den Herrschertitel Karin I. »die spritzig Verbindene«, denn schließlich arbeitet die neue Prinzessin in der Gemeinschaftspraxis Dr. Micus in Brakel.

Für jede Aufgabe bereit

Dort sei sie vorwiegend für die Abrechnungen verantwortlich, wie der Präsident verriet. Da sich Karin Held jedoch in vielen Berufsjahren häufig weitergebildet habe und damit vielfältig qualifiziert sei, könne sie auch überall dort aushelfen, wo sie in der Praxis gebraucht werde. Elberg. »Vom Blutdruck messen über das Anlegen von Verbänden bis hin zum Verabreichen von Spritzen ist sie für jede Aufgabe einsatzbereit.«

Der Brakeler Karnevalschef erlaubte der Jeckenschar aber auch einen Einblick in die Freizeitaktivitäten der neuen lebenslustigen Prinzessin, die seit 25 Jahren mit ihrem Mann, dem aktuellen Prinzen der Karnevalsgesellschaft, Michael II. »der vielseitig Qualitätssichernde«, verheiratet ist.

Wandern im Sommer

Unter anderem liebt sie das Wandern mit der Familie – vor allem im Sommerurlaub in Österreich. Da hat sie ihre Kinder Rebecca (23) und Marius (14) gern an ihrer Seite.

In den Brakeler Wäldern und auf den Feldern wird sie eher von ihrer Walking-Gruppe, den »Stockenten«, begleitet. Gemeinschaftliches Erleben steht auch beim Kegeln im Vordergrund: Im Kegelclub »die Füchse« geht die aktive Prinzessin einem weiteren Hobby nach.

Fan der Shopping-Queen

Ihren Bewegungsdrang beim Karneval verschwieg Mark Elberg ebenfalls nicht. »Beim Feiern ist sie immer eine der Ersten, die auf den Tischen stehen und für Stimmung sorgen.« Ihr geschmackvolles Kleid habe die Prinzessin auch daher besonders gut aussuchen können, weil sie im Fernsehen keine Folge der »Shopping-Queen« verpasse.

Dem Karneval in Brakel sei Karin Held schon lange verbunden. »Seit ich denken kann, kommt sie mit ihren Freunden zu den Veranstaltungen von Brakel Radau und war auch bei unseren Umzügen von Anfang an dabei«, erinnerte sich der Präsident.

Eingebettet war die Proklamation der neuen Prinzessin in ein wie immer buntes Programm. Mit dabei waren unter anderem die Tanzgruppe des Vereins, Büttenredner und eine bunte Zumba-Truppe, die alle für beste Stimmung sorgten.