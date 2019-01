Von Frank Spiegel

Brakel (WB). An der Ecke Bahndamm/Bahnhofstraße und damit in unmittelbarer Nähe zum zentralen Bus- und Bahnhaltepunkt in Brakel entsteht die erste Mobilstation im Kreis Höxter. Brakels Bürgermeister Hermann Temme und Dr. Ulrich Conradi, Verbandsvorsteher des Nahverkehrsverbundes Paderborn-Höxter, haben den ersten Spatenstich ausgeführt.