Holzminden/Brakel (WB). Das hätte für eine 37-Jährige aus Brakel böse enden können: Unbekannte haben an ihrem Auto vermutlich absichtlich zwei Radbolzen gelöst.

Tatort Holzminden

Die Tat wurde vermutlich in Holzminden verübt – und zwar am vergangenen Freitag zwischen 8.10 und 13.45 Uhr. Der VW-Caddy der Brakelerin stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz gegenüber des Gebäudes der Kreisverwaltung an der Bürgermeister-Schrader-Straße. Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Fahrerin reagiert schnell

Die Holzmindener Beamten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie sind froh, dass die 37-Jährige am Montag auf dem Weg zur Arbeit bollernde Geräusche an ihrem Auto wahrnahm und zurück nach Hause fuhr. »Es ist nur der schnellen Reaktion der Geschädigten und etwas Glück zu verdanken, dass es nicht zu einer kompletten Lösung des Reifens gekommen ist. Schon bei mäßigen Geschwindigkeiten ist das sehr gefährlich«, sagte gestern ein Polizeisprecher.

Kein Technischer Defekt

Einen technischen Defekt schloss er aus, da bei der Untersuchung des Fahrzeugs in einer Werkstatt festgestellt wurde, dass am linken Vorderrad zwei Radbolzen fehlten und die beiden verbliebenen bereits sehr locker waren.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen der Tat auf dem Parkplatz und bittet um Hinweise. Wer hat zu der angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen machen können? Hinweise nimmt die Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 entgegen.