Von Frank Spiegel

Brakel (WB). Dass in der Inklusiven Offenen Ganztagsschule (OGS) Brakel zwei Schulträger – die Stadt Brakel und der Kreis Höxter – miteinander kooperieren, ist im Regierungsbezirk Detmold einmalig. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer würdigte dies bei ihrem Besuch als vorbildlich.

»Hallo Frau Gebauer« schallte es der NRW-Schulministerin entgegen, als sie eine der Klassen der Schule betrat. Ganz unbefangen gingen die Kinder mit Yvonne Gebauer um, ebenso die Ministerin mit den Jungen und Mädchen. Diese hat sich über den schulformübergreifenden inklusiven offenen Ganztag in Brakel sowie die Förderschule in Frohnhausen informiert.

Förderschulen erhalten

Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT unterstrich sie dabei die Notwendigkeit des Fortbestandes von Förderschulen. »Deren Berechtigung hat die Landesregierung unter anderem dadurch zum Ausdruck gebracht, dass wir die Mindestgrößenverordnung ausgesetzt haben«, sagte sie. Förderschulen müsse es mehr denn je flächendeckend geben. Gleichwohl werde man weiter den Weg der schulischen Inklusion beschreiten – allerdings anders, als die Vorgängerregierung das getan habe. Es gehe darum, passgenaue Angebote vorzuhalten. Dazu gehöre sowohl die Regelschule als auch die Förderschule.

Bürgermeister Hermann Temme hatte der Ministerin schon in seinen Begrüßungsworten gedankt, dass die Landesregierung nicht vorschnell eine intakte Förderschullandschaft zerschlagen habe. »Das Wohl der Kinder muss im Mittelpunkt stehen, keine Ideologien«, stellte er klar.

»Hätte mir vor neun Jahren jemand gesagt, dass wir heute bei einem Empfang wie diesem hier zusammen sind – ich hätte es nicht für möglich gehalten«, sagte Sigrid Hermes, Leiterin der Brüder-Grimm-Schule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache des Kreises Höxter. Seit die OGS im Jahr 2006 in der Grundschule gegenüber der Bruder-Grimm-Schule gegründet worden sei, habe man versucht sich zu beteiligen – was zunächst auf wenig Resonanz gestoßen sei. Man habe daher versucht mit wohnortnahen Grundschulen zu kooperieren. Durch die zunehmende Nachfrage nach dem offenen Ganztag, insbesondere aber auch durch die Umgestaltung der Förderschullandschaft in Nordrhein-Westfalen sei Handlungsbedarf entstanden.

»Eine OGS wurde für Förderschulen ein Wahlkriterium«, berichtete Sigrid Hermes. In Gesprächen mit Ingrid Werner, der damaligen OGS-Leiterin, sei man dort auf positive Resonanz gestoßen. Das sei auch heute noch bei ihrer Nachfolgerin Nadine Beyermann so.

Alle sind froh und dankbar

»Heute sind alle froh und dankbar angesichts dieser guten und problemfreien Kooperation«, ergänzte Maria Komm, Leiterin der Grundschule. Es gebe einen regelmäßigen Austausch auf der fachlichen wie auch auf der Verwaltungsebene. »Auch die pädagogischen Konzepte der offenen Ganztagsschule wurden den neuen Anforderungen entsprechend angepasst«, berichtete Maria Komm.

Wie Nadine Beyermann ergänzte, hätten die Kinder das neue Konzept völlig unproblematisch aufgenommen. »Es war nie ein Thema, dass da jetzt auch Kinder aus der anderen Schule dabei waren«, erklärte die OGS-Leiterin.

Arbeit auf Augenhöhe

»OGS und Grundschule arbeiten inzwischen auf Augenhöhe zusammen. Was wir vermissen, sind Standards in der offenen Ganztagsschule, zum Beispiel was den Personalschlüssel angeht«, sagte Josef Heger, im Brakeler Rathaus für diesen Bereich zuständig. Wie Schulrat Hubert Gockeln ergänzte, gebe es statt dessen kreisweite Qualitätszirkel, um auf diesem Weg Standards zu schaffen. Rita Berens von der Bezirksregierung lobte deren Einrichtung ausdrücklich. »So ist die Region gut aufgestellt«, sagte sie.

Die Ministerin hatte Verständnis für den Wunsch nach verbindlichen Qualitätsstandards. »Würden wir das jetzt machen, würde das bedeuten, dass wir zum Beispiel in Köln Gruppen schließen müssten«, erläuterte sie. Dort seien die Standards nicht einzuhalten.

Begeistert war Yvonne Gebauer auch von der Von-Galen-Schule in Trägerschaft der Lebenshilfe. Auch deren Geschäftsführer Jerome Major dankte der Ministerin für den Umgang mit dem Thema Inklusion. »Dank dieser Politik können wir mit dem Thema entspannter umgehen. Es muss nicht Inklusion um jeden Preis sein«, sagte er. Yvonne Gebauer zeigte sich beeindruckt von den Leistungen und der »großartigen Hingabe der Pädagoginnen und Pädagogen«.