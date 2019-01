Aus Brakel reiste Prof. Rolf Haaker, Chefarzt der Klinik für Orthopädie des Klinikums Weser-Egge, an. Die Veranstaltung kam auf die Initiative von Dr. Michael von Grabowski, langjähriges Mitglied und Ehrenmitglied des Deutsch-Polnischen Freundeskreises und Verfasser einer Biographie über Konrad Biesalski und Prof. Andrzej Nowakowski, Posen, zustande.

Enge Verbindung

Die Zusammenkunft der Fachärzte war eine Art Netzwerktreffen und brachte Vertreter des Deutsch-Polnischen Freundeskreis für Orthopädie und Traumatologie zusammen, außerdem Mitglieder der Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) und der Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC). Zudem dokumentierte das Treffen erneut die gemeinsamen Wurzeln und engen Verbindungen zwischen polnischer und deutscher Orthopädie.

Konrad Biesalski, geboren 1868 in Ostpreußen, studierte Medizin an der Universitäten Halle an der Saale und Berlin. Nach dem Staatsexamen in Berlin verbrachte er ein Jahr als Militärarzt in Pommern. Nach Stationen in der Kinderabteilung des Elisabeth-Hospitals in Hamburg-Altona und in der Chirurgischen Abteilung des Städtischen Krankenhauses »Am Urban« in Berlin-Kreuzberg eröffnete er eine allgemeinmedizinisch-pädiatrische Praxis in Berlin-Kreuzberg.

Gleichzeitig arbeitete Konrad Biesalski als Schularzt und sah viele Kinder, die an Tuberkulose, Rachitis und Poliomyelitis erkrankt waren.

Erste Anstalt eröffnet

Weil er auch Jugendliche mit Degenerationen der Wirbelsäule und am Bewegungsapparat behandelte, gründete er im November 1905 den »Krüppel-Heil- und Fürsorge-Verein Berlin-Brandenburg« und eröffnete eine erste entsprechende Anstalt.

Er forderte ein flächendeckendes Netz von orthopädisch-rehabilitativen Anstalten und wurde 1914 Gründer des »Oskar-Helene-Heims für Heilung und Erziehung gebrechlicher Kinder« mit etwa 300 Betten. Dieses Heim leitete er 16 Jahre lang.

Medaille für Prof. Haaker

Während der Feierstunde wurde Prof. Rolf Haaker für seine 13-jährige Amtszeit als Präsident des Deutsch-Polnischen-Freundeskreises die Ireneusz Wierzejewski-Medaille aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der polnischen Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie verliehen.