Dr. Manfred Kern (zweiter von links) wurde von WLV-Kreisgeschäftsführer Stefan Legge (von links), Bürgermeister Bernhard Temme, WLV-Kreisvorsitzendem Antonius Tillman, WLV-Geschäftsführer Hans-Josef Hanewinkel, Vize-WLV-Kreisvorsitzendem Udo Engemann und Landrat Friedhelm Spieker in der Stadthalle Brakel willkommen geheißen. Foto: Marius Thöne

Von Marius Thöne

Brakel (WB). 300 Landwirte sind zum Kreisbauerntag in der Brakeler Stadthalle zusammengekommen. Der Mainzer Zukunftsforscher Dr. Manfred Kern stellte in seinem Vortrag die provokante Frage: Werden die Bauern im Kreis Höxter in Zukunft noch gebraucht?