Von Jürgen Köster

Brakel (WB). Wie hat die jüdische Synagoge, die im Herbst 1844 in der Ostheimer Straße eingeweiht wurde, von innen ausgesehen? Zierten sie maurische Malereien? Diese Fragen könnte eine Skizze beantworten helfen, die Malermeister Willi Nahen (81) aus Schmechten entdeckt, viele Jahre gehütet und nun dem Stadtmuseum überlassen hat.

Es handelt sich um eine Zeichnung, die der Kunst- und Kirchenmaler Anton Winkelhagen aus Bergheim für die Ausgestaltung der Synagoge angefertigt hatte. Dessen Ehefrau stammte aus Schmechten, dem Heimatort von Willi Nahen Senior, der Winkelhagen aufgrund seiner Kenntnisse als Kirchenmaler unterstützte.

Für die Nazis ein »rotes Tuch«

Nun sei Willi Nahen für die Nazis »ein rotes Tuch« gewesen, wie sein Sohn bei der Übergabe der Zeichnung berichtete. So habe er unter anderem eine jüdische Familie im September 1938 mit dem Auto zum Bahnhof nach Herste gefahren. Auch dass er die Synagoge mit ausgemalt habe, sei bekannt gewesen. »Mein Vater und seine Familie waren von da an nicht mehr ›politisch zuverlässig‹«, berichtete Nahen. Ärger habe er auch wegen Auseinandersetzungen mit dem Bürgermeister und der SA bekommen. Die Werkstatt wurde versiegelt, das Auto konnte nur durch eine List vor der Beschlagnahme bewahrt werden, Hausdurchsuchungen folgten.

Entwurf einfallsreich versteckt

Einfallsreich erwies sich Nahen auch, als es darum ging, den wertvollen Entwurf für die Ausgestaltung der Synagoge vor der Entdeckung durch die Nazis zu verstecken. Er trennte ein leeres Leinölfass oben ab, schuf im unteren Bereich einen Hohlraum, umwickelte die Skizze mit Schafwolle und mehrlagigen Tapeten und steckte sie in ein Regenrohr. Das Fässchen wurde mit Kreide aufgefüllt. Beim Umzug der Werkstatt entdeckte Willi Nahen Junior im Jahr 1966 diese Skizze und erkannte ihren Wert an der aufwendigen Form der Aufbewahrung.

Stück Kulturgut

»Ich wollte nicht, dass dieses Stück Kulturgut letztlich in einem Müllcontainer landet«, begründete Nahen seine Entschluss, die Skizze an das Stadtmuseum zu übergeben. Dessen Leiter, Dirk Brassel, will nun erforschen, ob die Synagoge auch tatsächlich dem Entwurf entsprechend ausgemalt wurde. Er dankte Nahen ebenso für seinen Entschluss wie Bürgermeister Hermann Temme und Landrat Friedhelm Spieker.