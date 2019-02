Brakel (WB). Diebe sind in der Warburger Straße unterwegs gewesen.

Sie drangen am Mittwoch, zwischen 3.30 und 4 Uhr in eine Tankstelle ein. Durch den Einbruch entstanden nach Polizeiangaben Sachschäden in Höhe von 5000 Euro. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können oder sonstige Feststellungen getroffen haben, können sich an die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, wenden.