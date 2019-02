Brakel-Bellersen (WB). Zu ihrem Blasmusikfest erwartet am Samstag, 6. April, die Oberwälder Blaskapelle Bellersen ihre Gäste in die Meinolfushalle. Zum 40-jährigen Bestehen haben die Bellerser die Blaskapelle Gloria engagiert.

»Das Vorprogramm ab 19 Uhr gestalten wir in eigener Regie. Mit böhmisch-mährischen Polkas und Marschmusik freuen wir uns bereits darauf, diesen außergewöhnlichen Blasmusikabend zu eröffnen«, berichtet Vorsitzender Thomas Feldmann. Die Blaskapelle Gloria stammt aus Südmähren (Tschechischen Republik).

Der Kapellmeister ist der Trompeter und Komponist Zdeněk Gurský. Die Kapelle besteht aus 13 professionellen Musikern und vier Sängerinnen und Sängern. »Die auf höchstem Niveau ausgebildeten Musiker widmen sich der traditionellen volkstümlichen und auch der modernen und klassischen Musik. Polkas, Walzer, Solostücke und auch moderne Titel werden die Musikerinnen und Musiker in Bellersen präsentieren – alles, was ein Musikerherz höher schlagen lässt«, verspricht Dirigent Volker Schrewe.

Musikalische Jugendarbeit

»Wir Oberwälder kümmern uns seit einigen Jahren sehr aktiv um die musikalische Jugendarbeit. Alle Kinder und Jugendlichen werden bei unserem Bühnenspiel mit auftreten und die Profimusiker von der Blaskapelle Gloria persönlich kennen lernen«, stellt Jugendleiter Hubertus Feldmann fest.

Das Team des Bistros Kornkammer bietet warme Gerichte aus seiner Küche an. Die Gäste können aus Detmolder Bierspezialitäten wählen. Alkoholfreie Getränke und den heimischen Obstler bieten die Oberwäldern ebenfalls ihren Gästen direkt an den Tischen an.

Die Blaskapelle Gloria will mit ihrer Musik den ganzen Abend für eine einmalige Stimmung in Bellersen sorgen. Der Vorverkauf läuft noch bis zum 31. März. Für einen Eintrittspreis von 15 Euro und ermäßigt auf 10 Euro für Kinder bis 14 Jahre können die Karten unter der Nummer 0175 / 53 62 917 telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 18 und 20 Uhr reserviert werden.

»Jeder Konzertbesucher erhält einen individuellen Sitzplatz am Tisch. Eine Abendkasse werden wir aufgrund des guten Vorverkaufs wahrscheinlich nicht anbieten können. Es gibt noch ungefähr 50 freie Sitzplätze«, wirbt Henrik Becker für alle kurzentschlossenen Konzertbesucher, ihre Karten bereits im Vorverkauf zu bestellen. Weitere Informationen unter: www.oberwaelder-blaskapelle.de.