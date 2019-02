Während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn wurde am Samstag, gegen 21.05 Uhr der Rettungswagen an einem Überholvorgang gehindert. Wie die Polizei berichtet hatte die unbekannte Pkw-Fahrerin den Rettungswagen am Überholen gehindert, indem sie ihren Wagen zunächst stark beschleunigte und sich dann mit ihrem Fahrzeug vor den Rettungswagen setzte, so dass dieser stark abbremsen musste.

»Darüber hinaus beleidigte sie die Besatzungsmitglieder des Rettungswagen, indem sie den ›Scheibenwischer‹ zeigte«, teilte ein Polizeisprecher mit. Das kann nun teuer werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Beleidigung eingeleitet.