Von Jürgen Köster

Brakel (WB). Das Ziel ist hellblau, rund, hat einen Durchmesser von 30 Millimetern und trägt einen despektierlichen Namen: Das »Schweinchen« nehmen im Kreis Höxter immer mehr Menschen beim Boule-Spielen in den Blick, wenn sie versuchen, ihre Kugeln aus Stahl möglichst nah an der kleinen Kugel aus Hartholz zu platzieren.

»Es gibt im Kreis Höxter etwa 100 Boule-Spieler, die ihrem Hobby aktiv nachgehen«, weiß Winfried Gawandtka. Er selbst spielt bei den »Bouletten« in Borgen­treich.

In Brakel hat er die Spielgemeinschaft in der Anfangsphase unterstützt. Jutta Otte (64) war eine der ersten Boule-Spielerinnen in Brakel, die sich seit einem Jahr regelmäßig auf der Anlage im Mehrgenerationenpark treffen. Etwa ein Dutzend Männer und Frauen spielen immer mittwochs auf der roten Aschenbahn. Diese kann in zwei Spielfelder aufgeteilt werden.

Wie sich die Teams zusammensetzen entscheidet ein gemeinsamer zeitgleicher Wurf zum »Schweinchen«. Es gibt Teams mit einem, zwei oder drei Spielern. Gespielt wird bis eine Mannschaft 13 Punkte erreicht hat.

Leichte Kleidung

Eine besondere Ausrüstung ist nicht erforderlich. »Normale, leichte Straßenkleidung reicht«, sagt Jutta Otte. Wer bei den Brakelern einmal ausprobieren möchte, ob ihm das Spiel liegt, ist jederzeit willkommen. »Kugeln braucht man auch nicht. Die bringen wir schon mit. Später kann man sich dann eigene Boule-Kugeln anschaffen.« Wie Otte berichtet, kosten »richtige« Turnierkugeln 90 Euro und mehr. »Aber das muss nicht sein. Kugeln für unseren Zweck gibt es auch schon wesentlich günstiger. Die sechs Stück für 12,95 Euro reichen auch vollkommen aus.«

Ein Magnet hilft

Ein Tuch, um Hände und Kugeln vom Staub zu säubern, ist zudem recht hilfreich. In Brakel haben einige Spieler zudem einen Magneten an einer Schnur dabei. »Das hilft beim Aufheben der Kugeln, wenn man zum Beispiel ein Handicap im Knie oder an der Hüfte hat«, weiß Gawandtka aus eigener Erfahrung zu berichten. Auch für Rollstuhlfahrer sei Boule geeignet.

»Es macht einfach Spaß. Man trifft sich mit Gleichgesinnten, hat Unterhaltung und bewegt sich an der frischen Luft. Das ist gesund«, beschreibt Horst Schrader (76) seine Motivation. Und: »Über Krankheiten wird hier nicht gesprochen. Die hat man«, sagt der Brakeler.

Dennoch entwickeln alle Spieler einen gesunden Ehrgeiz. Es gibt »Leger« und »Schießer« erfährt der Neuling, dass die Art des Werfens durchaus unterschiedlich sein kann.

Auch der ein oder andere lockere Spruch fehlt nicht. »Alles Taktik – die Psyche spielt auch eine Rolle«, räumt Rochdy Benazouz nicht ganz ernst gemeint ein. »Aber man muss die Bahn schon lesen können«, kontert Helmut Schrader und beweist dies bei seinem nächsten Wurf, bei dem die Kugel zum Schluss einen leichten Bogen zur Seite hin macht. »Die Bahn hängt ein wenig.«

»Murmelkönigin«

Zwei bis drei Stunden verbringen die Boule-Freunde an der Anlage. Heute hat Bärbel Kaufmann (67) – nach ihrer Art zu spielen liebevoll »Murmelkönigin« genannt – einen Korb mit Ostereiern, die auf Eis gekühlt werden, mitgebracht. Die Mitspieler lassen sich nicht lange bitten.

Auch nach der Runde geht es schon mal gemütlich zu. Das nahe gelegene Kletterzentrum ist dann Ziel der Boule-Spieler. Dann wird noch einmal geklönt und etwas gefachsimpelt. »Alles nette Leute hier«, lächelt die »Murmelkönigin«, als sie an diesem sonnigen Nachmittag ihren Blick über die Runde schweifen lässt, die sich bei jedem Wetter mittwochs trifft, zurzeit um 15 Uhr, ab Mai um 17 Uhr. Sie haben eine eigene Whats-App-Gruppe eingerichtet. »Das erleichtert die Kommunikation nochmal«, erklärt Jutta Otte. Wer sich über die Brakeler Gruppe informieren möchte, kann sie unter der Mobiltelefonnummer 0151/ 28288795 erreichen oder sollte einfach mal im Mehrgenerationenpark vorbeischauen.