Wolfgang Kühlewind (links) und Helmut Don haben die beiden Bände der Istruper Dorfchronik zusammengestellt. Sie präsentieren sie allen interessierten Bürgern am Freitag, 10. Mai, um 17 Uhr im Pfarrheim des Ortes. Foto: Jürgen Köster

Von Jürgen Köster

Brakel-Istrup (WB). Wer sich für die Istruper Dorfgeschichte interessiert und sie in gedruckter Form bewahren möchte, sollte etwa 15 Zentimeter in seinem Bücherschrank frei halten. Soviel Raum benötigen die beiden Bände, in denen die Historie des Ortes auf 1150 Seiten nachvollziehbar wird.