Brakel (WB). Von der vermissten 73-Jährigen aus Brakel-Siddessen fehlt weiterhin jede Spur. Die Polizei setzt die Suche heute fort, allerdings nicht mehr so intensiv wie in den vergangenen Tagen. »Alles, was in Frage kommt, haben wir uns angesehen«, sagte Polizeisprecher Andreas Hellwig am Freitagvormittag.