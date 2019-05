An der gelb markierten Stelle möchte der Landwirt den Schweinemaststall für 1000 Tiere errichten. Die Stadt wendet sich gegen dieses Vorhaben wegen der Nähe zur Park-Klink auf der gegenüberliegenden Seite der Straße. Foto: Frank Spiegel

Von Jürgen Köster

Bad Driburg (WB). Vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden wird am heutigen Donnerstag der Streit zwischen einem Landwirt aus Bad Hermannsborn und der Stadt Bad Driburg. Der Bauer möchte auf seinem Grundstück einen neuen Schweinemaststall errichten. Wegen der Nähe zur benachbarten Park-Klinik stemmt sich die Stadt gegen dieses Vorhaben und hat eine Veränderungssperre erlassen.

Gegen diese wendet sich der Landwirt auf juristischem Weg. Sein Anwalt Heinrich Loriz aus Paderborn sieht gute Chancen für seinen Mandanten. Unter anderem stützt er sich auf ein Gutachten, das besage, die Geruchsbelästigung bewege sich höchstens im unterschwelligen Bereich. Auch liege das Vorhaben mit 1000 Tieren unterhalb der heute üblichen Eingangsgröße.

Dass es problematisch werden könnte, den Bau des Schweinemaststalls zu unterbinden, hatte der Bad Driburger Baudezernent Martin Kölczer bereits vor einem Jahr vermutet. »Unsere Argumente müssen schon sehr gut sein, denn die Privilegierung solcher landwirtschaftlichen Baumaßnahmen ist schon ein starkes Recht«, sagte er im zuständigen Bauausschuss.

Ausschuss sieht übergeordnetes Wohl der Klinik im Vordergrund

Der Landwirt will den Stall in der Nähes seines Hofes bauen – schon aus funktionellen Gründen, wie sein Anwalt erklärt. Dieser Standort befindet sich jedoch nur 230 Meter vom Neubau der Klinik entfernt. Der Bauausschuss vertrat die Auffassung, dass die Stadt vom Kurbetrieb und der Gesundheitswirtschaft lebe. »Wir brauchen auch Schweineställe, aber nicht gerade an dieser Stelle«, hatte ein Ratsherr erklärt. Ein anderer bezeichnete diesen Standort als »die schlechtestmögliche Wahl.« Das Gremium sah das übergeordnete Wohl der Klinik im Vordergrund.

Die Stadt hatte bei einer Anhörung gegenüber dem Kreis als Baugenehmigungsbehörde ihre Position deutlich gemacht. Sie hatte unter anderem auf die Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes verwiesen. Zudem hatte sie schädliche Umwelteinwirkungen und Belange des Denkmalschutzes ins Feld geführt. Auch wirtschaftliche Auswirkungen wie das Ausbleiben der Gäste und Patienten waren als Argumente gegen das Bauvorhaben genannt worden.

Gemeindliches Einvernehmen nicht ausgesprochen

Der Bauausschuss hatte sich mehrheitlich für die Aufstellung zweier Bebauungspläne und den Erlass einer Veränderungssperre ausgesprochen. Das bedeutete, dass für eine Laufzeit von zunächst zwei Jahren die Errichtung baulicher Anlagen in dem Planungsgebiet nicht möglich war. Dieser Beschlussempfehlung war auch der Rat gefolgt. Die Mitglieder des Stadtparlamentes hatten sich aufgrund der schwierigen Rechtslage auch darüber informiert, ob sie bei einer Ablehnung des Bauvorhabens möglicherweise haftbar gemacht werden könnten.

Ein Fachanwalt hatte ihnen erklärt, dass sich die Rechtssprechung schon seit einigen Jahren dahingehend gewandelt habe, dass Ratsmitglieder in derartigen Fällen nicht haftbar gemacht werden könnten. Haftung setze Verschulden voraus, hatte der Jurist erläutert. Davon könne man kaum reden, wenn ein Einvernehmen bei einer unklaren Lage verweigert werde. Der Rat hatte das gemeindliche Einvernehmen nicht ausgesprochen.

Zuvor war anderweitig versucht worden, einen Ausweg zu finden. »Die Stadt, der Klinikbetreiber und die Landwirtschaftskammer saßen an einem Tisch. Wer nicht zum Termin erschienen war, war der Antragsteller«, berichtete der Baudezernent von diesen fruchtlosen Bemühungen. Nun wird das Oberverwaltungsgericht entscheiden, ob der Schweinestall wie vorgesehen gebaut werden darf.