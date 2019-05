Brakel (WB/jk). »Keine Toleranz für Klima-Ignoranz« hallte es durch die Straßen des historischen Stadtkerns in Brakel: 100 vorwiegend junge Bürger, aber auch Vertreter einiger Verbände, Vereine und Parteien nahmen an der Aktion der »Fridays for Future«-Bewegung teil.

»Es wird vorerst die letzte im Kreis Höxter sein«, sagte Tim Vollert (18) aus Beverungen, einer der Initiatoren der Klima-Demos im Kreis Höxter. Auch in der Kreisstadt und in Beverungen hatte es zuvor Demonstrationszüge gegeben.

Am Freitag hatten auch Vertreter von Parteien und Verbänden die Möglichkeit, politische Statements abzugeben. »Es ist toll, wie interessiert und engagiert die Jugend im Kreis Höxter ist«, sagte Rainer Pauli, Sprecher der »Pulse of Europe«-Bewegung im Kreisgebiet.

»Wir wollen in allen Städten Anträge auf Klimanotstand stellen«, berichtete Loreen Lensdorf (20) von den Jusos. »Damit möchten wir Vorreiter in OWL sein. Und wir müssen so weitermachen, damit ganz Deutschland ein gutes Beispiel wird für gute Klimapolitik.« Viele Parteien verhielten sich so, als ob es überhaupt keine Klimakrise gebe«, meinten Stella Langer (16) und Jacqueline Grabosch (17).

Mehrere der jungen Aktivisten erklärten, sie hätten sich persönlich in vielen Bereichen des Labens umgestellt – einige schon seit mehreren Jahren. Diese gelte besonders in den Bereichen Ernährung und Mobilität.