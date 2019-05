Von Jürgen Köster

»26 Jahre lang hat der Hochstift-Berufemarkt eine gute Orientierungsmöglichkeit für eine sehr große Zahl von Berufen geboten. Nun folgt mit ›Step 1‹ dessen aufgepimpter Nachfolger«, sagte Jürgen Behlke, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Paderborn und Höxter, bei der Vorstellung des neuen Formates.

Neu ist auch die Organisation der Veranstaltung, die bis zu 3000 junge Menschen in das Kolping-Berufsbildungswerk locken soll. Brigitta Bergmeier-Tillmann hat die Projektleitung übernommen. Sie hat bereits die Ausbildungsmesse »Connect«, wie das Nachfolgeformat des Hochstift-Berufemarktes in Paderborn heißt, erfolgreich organisiert. Für die Unternehmen ist die Teilnahme nun auch kostenpflichtig.

Matching

Den Wechsel der Veranstaltungsorte im zweijährigen Turnus wollen die Organisatoren nun auch beenden. »Step 1« soll es jährlich geben. Die längere Anfahrtszeit in den Nachbarkreis sei für viele doch zu umständlich gewesen, meinte Behlke.

Bei der neuen Ausbildungsmesse stehe das so genannt Matching im Mittelpunkt. Dabei geht es um ein möglichst hohe Passgenauigkeit zwischen den Anforderungen des Arbeitgebers auf der einen und den Kompetenzen des Bewerbers auf der anderen Seite. Fehlbesetzungen von Stellen sollen so vermieden, Einarbeitungsrisiken minimiert werden.

»500 Ausbildungsverträge werden im Bereich der IHK jährlich abgeschlossen. Ich kann den Unternehmen nur dringend dazu raten, Auszubildende anzuwerben, um das Potenzial abzugreifen«, berichtete Behlke. »Die Messe ›Step 1‹ ist ein Angebot dazu, bei dem die Unternehmen gar nicht nein sagen können.«

Auch aus handwerklicher Sicht könne man das neue Angebot nur begrüßen, betonte Franz Hermann Allerkamp, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg. Die Betriebe könnten nur weiter bestehen, wenn genügend Facharbeiter da seien. »Für das Handwerk ist es wichtig bei solchen Gelegenheiten wie der Ausbildungsmesse zu informieren – über Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildung und Qualifizierung«, sagte Allerkamp. Im direkten Kontakt mit den Jugendlichen könne beispielsweise auch über übertarifliche Gehälter oder Zuschüsse zu Fahrtkosten gesprochen werden, die heute vielfach gezahlt würden. Es gebe Karrierechancen bis hin zur Selbstständigkeit oder zum Studium. Der Geschäftsführer: »Das Handwerk ist modern und zukunftsorientiert. Das werden wir darstellen.«

Umgekehrte Situation

Von einer inzwischen umgekehrten Situation auf dem Arbeitsmarkt berichtete Rüdiger Matisz (Agentur für Arbeit). Früher hätten sich die Jugendlichen um Ausbildungsplätze beworben, »heute bewerben sich Betriebe um gute Jugendliche«, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung. Er freute sich auch vor diesem Hintergrund über die professionelle Messeleitung. Im Kreis Höxter gebe es zurzeit 487 offene Ausbildungsstellen und 419 Jugendliche, die noch eine Stelle suchten. »Das zeigt, wie wichtig es ist, dass die Betriebe sich bewerben«, betonte Matisz.

Ziemlicher Kraftakt

Dass die Ausbildungsmesse künftig jährlich und ausschließlich im Kreis Höxter veranstaltet werde, sah Klaus Leweke (Schulamt Kreis Höxter) als Vorteil. Die alle zwei Jahre notwendigen Fahrten nach Paderborn seien für die Schulen doch »ein ziemlicher Kraftakt« gewesen und hätten viel Energie gekostet.

Dominic Gehle (Bildung und Integration Kreis Höxter) sah in der Ausbildungsmesse eine gute Ergänzung im Berufsorientierungsprozess. Damit werde in den Schulen inzwischen auch früher begonnen. So könne die Messe beispielsweise gut dazu dienen Tagespraktika zeitig festzuzurren, die bereits in der Klasse 8 gemacht würden.

Zeitgemäß werde auch das Rahmenprogramm der Messe gestaltet, betonte Jürgen Behlke. So werde es 15-Minuten-Vorträge von Fachleuten geben, die nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für Lehrer und Unternehmen interessant seien. Ein Oberstufen-Special richte den Fokus direkt auf die anspruchsvollen Ausbildungsberufe, die es in der Region gebe.

Mit dem Termin im September hätten Unternehmen und auch Schüler eine größere Planungssicherheit.