Von Jürgen Köster

Brakel (WB). »Das kommt erst wieder in 30 Jahren vor«, war sich Stadtbrandinspektor Sven Heinemann, Leiter der Feuerwehr Brakel, ganz sicher, als er zusammen mit Löschzugführer Jürgen Romund den symbolischen Schlüssel für die neue Drehleiter in Händen hielt. »Das Vorgängerfahrzeug verabschieden wir heute nach 34 Jahren in den Ruhestand.«