Von Jürgen Köster

Eingebunden in das erneut vielfältige Angebot vom 16. August bis 29. September ist der erste Citybiathlon, ein Staffelwettbewerb der besonderen Art. Die Rennen steigen am 25. August von 11 bis 18 Uhr. Maximal 25 Staffeln gehen dann an den Start. Vier Teilnehmer bilden je eine Mannschaft aus Männern und Frauen oder auch gemischt. Auch einen Prolog für Kids wird es geben.

Infrarottechnik

Es wird wie im Winterbiathlon gelaufen und geschossen. Allerdings nicht auf Ski, sondern in Laufschuhen. Nicht mehrere Kilometer, sondern nur etwa 400 Meter. Geschossen wird mit einer Infrarottechnik. Der Clou: Der beste Teilnehmer wird Brakels Kandidat beim Finale der Biathlon-Tour in Ruhpolding am 25./26. Januar 2020. Anmeldungen werden vom 13. Juni an über die Homepage der Stadt möglich sein.

Eine zweite wesentliche Änderung am Stadtstrand wird eine kleine Bühne sein. Sie soll die Darbietung von Musik- oder anderen Beiträgen erleichtern, wie Alexander Kleinschmidt, bei der Stadtverwaltung einer der Initiatoren des Stadtstrandes, erläutert.

Anziehungskraft erhöhen

»Das gesamte Vorhaben dient dazu, unsere Innenstadt attraktiver zu gestalten und gehört zu einem Bündel von Maßnahmen, um ihre Anziehungskraft zu erhöhen«, konstatiert Bürgermeister Hermann Temme.

Regelmäßige Spielnachmittage der Brakeler Kitas werden wieder viel »Leben in die Bude« bringen, ist Kleinschmidt überzeugt.

Ganz in Weiß

Begeistert ist er von dem Vorhaben des Restaurants Löseke. Dieses will am Freitag, 23. August und am Freitag 13. September, jeweils ab 19 Uhr ein so genanntes White Dinner anbieten. Um den Strand herum wird eine lange Tafel aufgebaut, an der die in Weiß gekleideten Gäste vier Stunden lang speisen können und mit den passenden Getränken verwöhnt werden. Eine Reservierung für die (wetterabhängige) Veranstaltung ist erforderlich. 45 Euro pro Person soll der Abend kosten. »Wir werden nicht nur für kalte Speisen, warme Happen, gefrorene süße Köstlichkeiten und eisgekühlte Getränke sorgen, sondern auch für adäquate Beleuchtung und Musik«, verspricht Frederik Löseke.

Einkaufsbeutel ohne Plastik

Speisen selbst herstellen wollen die Brakeler Landfrauen – und das Ganze vor einem ernsten Hintergrund. Um auf die unnötige Verschwendung von Lebensmitteln hinzuweisen, wollen sie übrig gebliebene Produkte aus heimischen Lebensmittelmärkten einsammeln und am nächsten Tag daraus etwas Leckeres zubereiten.

Weitere Ideen willkommen

Dabei können Interessierte ebenso mitmachen wie an der zweiten Aktion unter dem Motto »Wir geben dem Plastik einen Korb«. Die Landfrauen möchten mit den Teilnehmern Einkaufsbeutel für Obst und Gemüse aus alten T-Shirts oder Gardinenresten basteln. Viele weitere Programmpunkte für den Stadtstrand stehen bereits fest. »Weitere Ideen sind jederzeit willkommen«, sagt Alexander Kleinschmidt (Telefon 360 1005, E-Mail a.kleinschmidt@brakel.de).