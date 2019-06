Sie freuen sich auf das kommende Schützenfest in Brakel und sind gespannt, wer neuer König wird: Oberst Karl-Heinz Neu (stehend von links), Sekretär Bernd Zymner, Presseoffizier und erster Fahnenoffizier Martin Redeker, Adjutant Alexander Tölle, erster Dechant Dirk Kreuzburg (sitzend von links), König Marc Jensen und zweiter Dechant Rudi Beine. Foto: Reinhold Budde

Von Reinhold Budde

Traditionell vor dem Beginn des Schützenfestes in Brakel wird am Sonntag zuvor die Lobeprozession zur Sudheimer Linde mit Festgottesdienst und Salutschießen veranstaltet. Die Prozession beginnt dieses Jahr am Sonntag, 23. Juni, um 9.15 Uhr mit dem Antreten des Bataillons auf dem Marktplatz. Anschließend geht es um 9.30 Uhr zur Sudheimer Linde.

Zapfenstreich

Am Donnerstag, 27. Juni, beginnt um 21 Uhr das Schützenfest mit dem großen Zapfenstreich. Zuvor unterhalten die Stadtkapelle Brakel sowie der Spielmannszug des Bürger-Schützenvereins alle Gäste mit Musik. »Es wäre sehr schön, wenn der Marktplatz wieder so gut gefüllt wäre wie in den Vorjahren«, sagte Oberst Karl-Heinz Neu.

»In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen. Der Bürger-Schützenverein unterstützt die Königswürde mit einem einmaligen Geldbetrag in Höhe von 1000 Euro. Bisher waren es 500 Euro. Mit der Firma Kunkel aus Bad Driburg haben wir auch einen neuen Festwirt. Kunkel Festbewirtung richtet viele Schützenfeste in der Umgebung aus und hat viel Erfahrung«, berichtete Neu.

Auf dem Festplatz wird es auch in diesem Jahr wieder ein umfangreiches Kirmesangebot geben. Insbesondere für Familien ist nachmittags gesorgt, vom AWO-Spielmobil bis Auto Scooter ist für jedes Alter etwas dabei. Auch ein Zauberer wird vor Ort sein und die Kinder unterhalten.

Neu ist auch, dass der König am Freitag und Samstag in die Stadt und auch nach Haus gebracht wird. Am Schützenfest-Sonntag erfolgt kein Ausmarsch, vielmehr geht die Party Non-Stop in den Abend über.

Party Non-Stop

»Uns liegt auch viel an der Jugend und dem Schützennachwuchs. Daher ist der Samstagabend auf Wunsch vieler Besucher vom Ballabend zur Schützenparty gewandelt worden. Da der Bürger-Schützenverein Brakel im Winter den Lichtmessball als Ballabend feiert, haben wir für Schützenfest dem Wunsch der Besucher gern entsprochen«, erläuterte Oberst Neu.

Damit soll der Abend etwas lockerer veranstaltet werden. Verpflichtet wurde die Comeback-Partyband aus Nieheim, die von Oldies bis hin zu den aktuellen Charts alles spielt, was das Partyvolk unterhält und auf dem vergangenen Lichtmessball ihr Können gezeigt hat.

»Feiern Sie mit uns nicht nur Samstagabend, sondern auch Freitag bei freiem Eintritt und Sonntag auf der Königsparty und Abschlussparty«, sagte Oberst Karl-Heinz Neu und freut sich auf viele fröhliche Gäste.

Beim Schützenfrühstück am Sonntagmorgen wird wieder die schon traditionelle Mützensammlung durchgeführt. In diesem Jahr ist der Erlös für die Hospizgruppe Brakel bestimmt, die sterbende Menschen würdevoll begleitet und auch Angehörigen Hilfe bietet. Dieser selbstlose Einsatz, der mit dieser Spende besonders gewürdigt werden soll.

Feste Größe

»Nun mag man fragen, ob das Schützenwesen noch in die moderne Zeit passt und die Bürger es attraktiv genug finden. Hierauf gibt es nur eine Antwort: ja. Tradition und Moderne passen nicht nur zusammen, sie bedingen sich sogar. Gerade in unserer schnelllebigen Welt der Digitalisierung und Veränderungen braucht es feste Größen im Jahresablauf. Und unser Schützenfest ist eine feste Größe«, sagt Oberst Karl-Heinz Neu in seinem Grußwort.