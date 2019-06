Von Frank Spiegel

Brakel (WB). Stabwechsel bei den Ortsheimatpflegern in Gehrden: Afra Peters übernimmt dieses Amt von Harald Kisters.

»Heimatpflege erfordert großes persönliches Engagement, und so danke ich Ihnen beiden, dass Sie sich um die Bewahrung der Schönheit unserer Region in all ihren Ausprägungen bemühen«. sagte Bürgermeister Hermann Temme.

Feste Größe im Ehrenamt

Für den gebürtigen Duisburger Harald Kisters ist Gehrden zu einer Heimat geworden. Neben seinem Amt als Ortsheimatpfleger habe er sich auch in vielen anderen Bereichen als feste Größe im Ehrenamt etabliert. »Sei es aktiv im Vorstand des Sportvereins und als Trainer der Damenmannschaft, als jahrelanger Vorsitzender des Heimatvereins und etliche Jahre als Vorsitzender des gemischten Chores St. Cäcilia Gehrden«, nannte der Bürgermeister Bespiele.

Der Ort liege Harald Kisters am Herzen, und er habe viele Dinge dort angestoßen, etwa den Jahreskalender mit allen Terminen der Vereine und Einrichtungen. Auch biete Harald Kisters Führungen durch den Ort an. Der scheidende Ortsheimatpfleger habe den Jazz-Frühschoppen ins Leben gerufen, er widme sich der Jugendarbeit mit den Kommunionkindern und sei Hausmeister der ehemaligen Grundschule gewesen.

Hermann Temme bedankte sich für das außergewöhnliche Engagement in Gehrden, ganz besonders für seinen Einsatz als Ortsheimatpfleger.

Er freue sich, dass mit Afra Peters eine »Urgerdenerin« das Amt übernehme. »Auch Sie engagieren sich seit langem in Gehrden und sind als stellvertretendes Mitglied im Bezirksausschuss tätig«, berichtete Temme.

Nahtloser Übergang

Heimatpflege widme sich in Gehrden wie auch in anderen Ortschaften der Erschließung der Ortsgeschichte, der Beobachtung des Lebens vor Ort und sei ein Vermittler zwischen dem Vergangenem und dem Neuen.

»Es ist immer schön, wenn es einen so nahtlosen Übergang gibt bei den Ortsheimatpflegern«, freute sich Kreisheimatpfleger Hans-Werner Gorzolka. »Es braucht einen Kleinbus voll Menschen in einem Dorf, die die Karre ziehen«, warb er für bürgerschaftliches Engagement und stellte klar, dass ein Ehranamtlicher allein nicht viel ausrichten könne. Immer noch gebe es zu viele, die ihre Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellten und sich nicht um das Gemeinwohl kümmerten.

Gehrden habe schon viel erreicht, unter anderem den Titel Bundesgolddorf. Es gelte auf diesem Weg weiterzumachen. »Derzeit sitzen die Fördermittel locker. Diese Gunst der Stunde gilt es zu nutzen«, empfahl Hans-Werner Gorzolka.

Er freue sich, dass mit Afra Peters eine Frau das Amt übernommen hat. »Bis vor zehn Jahren war das eine reine Männerdomäne«, so der Kreisheimatpfleger. Dadurch habe man viel Potential ungenutzt gelassen. Er freue sich, dass heute kreisweit 20 Frauen diesen Posten besetzten. Er ermunterte Afra Peters dazu, sich einzumischen: »Machen Sie das, was sie für richtig halten.«

Stadtheimatpfleger Alfons Jochmaring unterstrich die Notwendigkeit, Netzwerke zu bilden und sich Verbündete zu suchen in der Heimatpflege.