Das Objekt der Begierde: Die Leistungsspange geht an Jungfeuerwehrleute, die die fünf Aufgaben absolviert haben und mindestens 16 Jahre alt sind. Die Gruppe 1 (10- bis 14-Jährige) der Brakeler Jugendfeuerwehr muss noch ein wenig warten, bis sie die Prüfung ablegen kann. Foto: Ralf Brakemeier

Von Ralf Brakemeier

Brakel (WB). Nicht nur bei den Demonstrationen von »Fridays for Future« zeigt die Jugend, dass ihr eine sichere und gesunde Zukunft am Herzen liegt. In Brakel präsentierten sich 29 Gruppen von Jungfeuerwehrleuten als Nachwuchs für die Wehr von morgen.