Von Reinhold Budde

Brakel (WB). Seit 25 Jahren tragen Schützen des Bürger-Schützenvereins Brakel die Statue der Mutter Anna anlässlich der Annentags-Prozession am jeweiligen Sonntag zur Annenkapelle. Sie trotzen dabei Wind, Regen und Hitze, und eventuell auch persönlichen »Annentags-Begleiterscheinungen«.

Passend zum Jubiläum – 300 Jahre Einweihung Annenkapelle und 25 Jahre Anna-Träger – haben sich die aktuellen Anna-Träger entschieden, die Mutter Anna aufwendig restaurieren zu lassen. Hierfür hat jeder von ihnen einen hohen Betrag gespendet. Nun erstrahlt Mutter Anna in neuem Glanz.

Spenden gesammelt

Als Dank für den besonderen Einsatz der 25 Jahre und für die Spende zur Restauration verlieh Oberst Karl-Heinz Neu den Anna-Trägern eine Jubiläums-Anstecknadel und bittet weiterhin um die gute Unterstützung am Annentag-Sonntag.

Entstanden ist die Idee, dass Schützen die Statue der Heiligen Anna während dem Annentag bei der Prozession durch die Straßen zur Annenkapelle tragen, aus einer Vereinbarung zwischen Pfarrer Koch und dem bereits verstorbenen Alt-Oberst Jürgen Gerke vor 25 Jahren.

Zunächst waren viele Vorstandsmitglieder des Bürger-Schützenvereins (BSV) unter den Trägern, heute sind diese eher in der Minderheit. Jedes Mitglied des BSV kann Anna-Träger werden. Ausscheidende Mitglieder sorgen selbst für Nachfolger und benennen jemanden, der übernimmt.

Vierer-Teams

Kann ein Anna-Träger am Annentagssonntag – aus welchem Grund auch immer – nicht Mutter Anna tragen, hat er ebenfalls selbst für Ersatz zu sorgen. Anna-Träger tragen jeweils in Vierer-Gruppen. Hier ist darauf zu achten, dass die Schulterhöhen nahezu gleich sind, sonst hängt die Figur schief. Trageholme der Figur liegen auf den Schultern der Träger auf.

Jedes Vierer-Team trägt Mutter Anna, deren Gewicht nur geschätzt werden kann, ungefähr 200 bis 300 Meter weit, dann wird im Lauf gewechselt. Die Anna-Träger tragen weißes Hemd und schwarze Hose, also keine Schützenuniform, denn dies ist keine Veranstaltung des Bürger-Schützenvereins. Nach der Annenprozession gehen die Träger in den Pfarrgarten, um sich bei Bier und Schnittchen zu erholen. Einmal jährlich gibt es – unabhängig vom Annentag – ein Treffen in geselliger Runde.