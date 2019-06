Von Ellen Waldeyer

Unter strahlend blauem Himmel und warmen Temperaturen haben sich zahlreiche Gläubige vor der Annenkapelle versammelt, um gemeinsam zu beten, zu singen und natürlich um den neuen Zelebrationsaltar zu bestaunen. Zunächst ist dieser noch unter weißen Tüchern verhüllt gewesen. Als diese entfernt wurden, konnten die Anwesenden das Schmuckstück betrachten.

Altar passt zur Kapelle

Für den circa 100 Kilo schweren Altar aus Eichenholz, den auf der Vorderseite ein Engelsymbol mit den Initialen »A« und »M« für »Ave Maria« ziert, gab es viel Beifall. Die kostbaren alten Elemente, die verbaut wurden, stammen aus dem Depot des Erzbistums. Etwa fünf Wochen hat der Istruper an dem Altar gearbeitet.

Bei der Gestaltung bedachte er, dass das Schmuckstück zu der Annenkapelle passen sollte. Farben wurden genaustens aufeinander abgestimmt. Neben der Schönheit ist der Altar aber auch praktisch: Er besitzt Rollen und kann somit drinnen und draußen genutzt werden. Außerdem ist die Platte auf der Oberseite abnehmbar.

»Ist das nicht ein Prachtstück«, fragte Pfarrer Willi Koch die Gläubigen. Diese Ansicht teilten die Anwesenden und zückten nach der Novene viele Handys und Kameras, um den geschmackvollen Altar im Bild festzuhalten.

Weihbischof Matthias König hat den Altar gesegnet. Neben diesem hohen Besuch hat es noch viele weitere Geistliche gegeben, die der Novene beigewohnt haben. So zum Beispiel Bischof George Pallipparambil aus Indien und Bischof Ghaleb Moussa Abdalla Bader, der Nuntius in der Dominikanischen Republik ist.

Hoher Besuch

Die Predigt der Novene, in der um Priester, Ordensgemeinschaften und neue Berufungen gebetet wurde, hielt der Weihbischof. Auf charmante und humorvolle Art erklärte er seine Gedanken zu dem Thema »Salutogenese« – aus dem Lateinischen etwa übersetzbar mit Gesundheitsentstehung. Das Herunterziehenlassen sei recht einfach, wie der Geistliche sagte. Dagegen zu fragen, was gesund mache und stärke, sei schwierig. »Über unsere Kirche wird derzeit viel Negatives erzählt. Es täte uns gut, häufiger über Salutogenese nachzudenken«, meinte Matthias König, der Brakel bisher nur bei extremen Wetterlagen besucht hat. Er habe herausgefunden, dass gemeinsames Singen und Beten in großer Schar unter freiem Himmel glücklich mache. Daher seien die traditionellen Annen-Novenen sehr bedeutsam für die Menschen. Der Weihbischof ging in der Predigt außerdem auf seine Wünsche ein, die Jugend zurückgewinnen zu wollen.

Musikalisch gestaltet wurde die Novene von dem Gesangverein Concordia und der Oberwälder Blaskapelle Bellersen.