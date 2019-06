Freuen sich auf das Konzert in Schloss Rheder: Markus Lopsien (Brauerei Rheder), Bürgermeister Hermann Temme, Marleen Menne (Vereinigte Volksbank), Günter Haas (Brauerei Rheder) Hartmut Brandtmann (Moderation), Marcus Hustadt (Westfalen-Weser-Energie), Norbert Meyer (Volksbank Höxter), Christina Römer (Verein für Landluftkonzerte) und in der zweiten Reihe von links Werner Seeger (Verein für Landluftkonzerte), Gabriele Beckmann (Vorstand der Landfrauen), Stefan Thater (Sparkasse Höxter), Gabriele Freifrau von Spiegel, Ferdinand Freiherr von Spiegel und Christian Becker (NWD-Geschäftsführer). Foto: Frank Spiegel

Zum dritten Mal lädt der Verein für Landluftkonzerte zu einem ganz besonderen Erlebnis ein, wenn das Orchester der Nordwestdeutschen Philharmonie die Konzerthallen der Region auf der offenen Bühne Platz nimmt.

Die Besucher können dann nicht nur die Musik genießen, sondern auch den wunderschönen Schlossgarten erleben. Bereits um 15 Uhr, zwei Stunden vor Konzertbeginn, können die Gäste über den Hof schlendern und sich Kaffee, Kuchen sowie Deftiges aus der Küche der Landfrauen schmecken lassen, bevor um 17 Uhr die Nordwestdeutsche Philharmonie die »Summertime« (Sommerzeit) musikalisch einläutet. In diesem Jahr steht das Landluftkonzert ganz im Zeichen des populären Musiktheaters, da darf »Summertime« von George Gershwin aus Porgy and Bess nicht fehlen. Aber auch die Melodien der Bühnenklassiker »Mary Poppins«, »Anni get your gun« und »Cabaret« stehen auf dem Programm.

Solistin ist Jeanette Wernecke, eine besonders vielseitige Sängerin. Sie ist regelmäßig als Oratorien- und Konzertsängerin tätig, ist aber auch im Musical und Jazzbereich zu Hause. Dirigent ist der Amerikaner Evan Christ, ein Musical-Experte. Moderiert wird das Konzert wieder von Hartmut Brandtmann, der auf amüsante Art durch das Programm führt.

Das Landluftkonzert beginnt um 17 Uhr - eine Stunde früher als im vergangenen Jahr. Einlass ist ab 15 Uhr. Karten gibt es für 30 Euro bei der Schloßbrauerei Rheder, im Bürgerbüro der Stadt Brakel und im TUI-Reise-Center Brakel sowie an der Tageskasse.