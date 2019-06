Brakel (ew). Alle Menschen sind gleich – für diese Grundhaltung machen sich viele Schülerinnen und Schüler des Kreisberufkollegs und der Internationalen Förderklasse stark. Gemeinsam haben sie eine Kunstausstellung der besonderen Art in Kooperation mit dem Verein »Marah« auf die Beine gestellt. »Simply human« nennt sie sich und kann in der Alten Waage besucht werden.

Simply human: Schüler gestalten Ausstellung in Brakel Fotostrecke

Foto: Ellen Waldeyer

In den Räumlichkeiten des Museums hängen nicht bloß gemalte Bilder, wie es sich bei gewöhnlichen Kunstausstellungen sonst vermuten lässt. Es finden sich Fotos, aber auch Objekte, die mit viel Herzblut gestaltet wurden. Jedes Werk ist individuell, wichtigstes Element bei allen unterschiedlichen Formen der Kunst ist aber das Thema: Alle Menschen sind gleich. Das Thema lautet »Simply human« , also »einfach Mensch«. Die Künstler haben in ihre Kunst Gemeinsamkeiten aller Menschen einfließen lassen.

Etwa 40 Schüler verschiedener Herkunft haben sich an dem Gestalten der Kunstwerke beteiligt. Im Februar startete das Projekt mit Schülern des Kreisberufskollegs, der Internationalen Förderklasse und auch einigen externen Künstlern. An den Wänden sind Fotos von Menschen unterschiedlichster Kulturen zu sehen. Die Fotos stammen entweder aus der eigenen Familie oder sind selbst aufgenommen worden. Außerdem gibt es einige Werke, die das Innere des Menschen darstellen. An der Wand hängt beispielsweise ein riesiges, imposantes gemaltes menschliches Herz. Von der Decke hängen Blutstropfen auf die Gäste herunter. »In unserer aller Adern fließt Blut, wir alle haben ein Herz. Mensch ist Mensch«, heißt es von Anja Multhaup, Dozentin für dieses Projekt.

Shahida Noreen aus der Internationalen Förderklasse hat sich viel Mühe gegeben und neben einigen Bildern auch eine große Installation angefertigt. Eine Tischgruppe soll zum gemeinsamen Gespräch und zum Diskutieren einladen. Die Stühle sind mit Sätzen in unterschiedlichen Sprachen wie Arabisch, Englisch und Deutsch versehen.

Die Schüler haben sich zusätzlich engagiert und ein eigenes Lied für die Eröffnungsfeier geschrieben. Gemeinsam mit der Musiklehrerin Ulrike Weilgeld wurden Text und Melodie entworfen. In dem Text wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig Toleranz und Respekt sind. Die Strophen waren ein selbst geschriebener Rap-Text von Ricardo Levermann, wodurch der Song bei allen sehr modern angekommen ist.

»Sie füllen unsere Willkommenskultur mit Leben«, sagte Bürgermeister Hermann Temme sichtlich erfreut. »Das ist keine leichte Aufgabe in einer Zeit, in der Menschlichkeit und Nächstenliebe zunehmend in Vergessenheit geraten.«