Von Sabine Robrecht

Brakel (WB). Das Mindestalter für die Königswürde ist 25. Max Menne ist so jung an Jahren und hat sich gleich nach Überspringen der Altersschwelle seinen Traum erfüllt. Der junge Mann regiert die Bürgerschützen in Brakel und geht als eine der jüngsten Majestäten in die mehr als 450 Jahre lange Vereinsgeschichte ein.

Max Menne regiert die Schützen in Brakel Fotostrecke

Foto: Sabine Robrecht

Gebannte Stille herrscht an diesem Freitagabend im Schießstand unterhalb der Stadthalle, als Oberst Karl-Heinz Neu verkündet, dass vier Aspiranten ins Stechen um die Königswürde gehen. Er macht es spannend und trägt erst die Verpflichtungen vor, die mit der Regentschaft einhergehen. Dann fallen endlich die Namen: Max Menne (dritter Zug), Adjutant Alexander Tölle (erster Zug, er tritt zum zweiten Mal um die Königswürde an), Andreas Tobisch und Jürgen Markus (beide vierter Zug) zielen auf die Scheibe, weil sie Brakels Bürgerschützen ein Jahr lang repräsentieren möchten.

Einzeln treten sie an. Im Vorraum tauschen sich Schützen an den Tischen in leisem Gemurmel aus. Für Marc Jensen sind in diesen Augenblicken die letzten Minuten seiner Regentschaft gekommen. Dann wendet sich der Oberst wieder ans Schützenvolk. Einen neuen König verkündet er aber nicht. Bevor er verrät, wer ins zweite Stechen muss, bedankt er sich bei allen vier Bewerbern für ihre Bereitschaft.

Kein drittes Stechen

Schließlich ruft er Alexander Tölle und Max Menne zu sich. Sie müssen nochmal ran. Die Spannung steigt. An einem der Tische wird schon überlegt, wer den Adjutanten vertritt, wenn dieser König werden sollte. Andere Schützen haben lebhaft den Tag vor Augen, an dem sie selbst das Rennen um die Königswürde für sich entschieden hatten – als wäre es im letzten Jahr gewesen und nicht vor 30 Jahren.

Vater war 2011 König

Als Karl-Heinz Neu dann schließlich verkündet, dass es kein drittes Stechen geben wird, hält es die Schützen kaum mehr auf den Stühlen. Wieder macht der Oberst es spannend. Dann lässt er die Katze aus dem Sack. Sofort brandet Jubel auf. Der 25-jährige Max Menne hatte sich mit 29 Ring durchgesetzt und nimmt überglücklich die ersten Gratulationen entgegen.

Sein Vater Karl-Heinz Menne, der 2011 selbst König gewesen war, umarmt ihn herzlich und freut sich in diesem magischen Moment schon darauf, seinen Sohn aus dem Schießstand zur Proklamation vor die Stadthalle zu führen. Im nächsten Augenblick zückt der Königs-Vater und Zugführer des dritten Zugs ein Taschentuch – für Carolin Reineke (20), die Freundin seines Sohnes. Sie ist überwältigt und kann die Freudentränen nicht zurückhalten.

" „Ich freue mich auf ein tolles Jahr.“ Max Menne "

Ihr Freund hatte sich im vergangenen Sommer überlegt, dass er gerne regieren würde. »Da war ich aber noch zu jung«, sagt der Berufskraftfahrer. Sein Herz schlägt für den Bürger-Schützenverein, dem er seit neun Jahren angehört und den er jetzt regiert. »Ich freue mich auf ein tolles Jahr«, sagt er und strahlt mit Freundin Carolin um die Wette. Dann lassen die Schützen ihn mit ihren kräftigen Gesangsstimmen hochleben.

Jubilare geehrt

Marc Jensen stimmt in das Ständchen ein. Er hatte am Nachmittag noch einmal im Mittelpunkt gestanden und auf dem Marktplatz bei Sonnenschein die vier Schützen Matthias Stamm, Helmut Schrader, Heinz Heilenmann und Manfred Hartig für 50 Jahre Mitgliedschaft mit dem goldenen Treueorden ausgezeichnet. Von jetzt an sind sie Ehrenschützen. »Der Bürger-Schützenverein ist stolz auf Euch«, rief Oberst Karl-Heinz Neu den Geehrten zu und schloss in die Würdigung auch die bei den Seniorennachmittagen am Donnerstag bereits für 60, 65, 70 und sogar 80 Jahre lange Treue ausgezeichneten Mitglieder ein. 80 Jahre hält Willi Bröker dem Verein die Treue. Dieses seltene Jubiläum erfüllte die Schützen mit Stolz. Zumal der Jubilar die Auszeichnung selbst entgegen nehmen konnte. Dass Willi Bröker mit 98 Jahren so rüstig ist, »freut uns sehr«, sagt Oberst Neu.

Das Fest geht an diesem Samstag und Sonntag weiter. Klettern die Temperaturen über 30 Grad, erhalten die Schützen Marscherleichterung und können ohne die Jacken marschieren.