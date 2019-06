Von Dennis Pape

Brakel (WB). Brauchtum und Tradition sind Werte, die für junge Leute nichts mehr zählen? Falsch! Das hat Max Menne (25) als stolzer Regent der Bürgerschützen in Brakel am Wochenende unter Beweis gestellt. Beim Schützenfest an der Nethe jubelten der Majestät hunderte von Menschen zu.

Max Menne hat lange von diesem einen Moment geträumt – jetzt ist er nur noch wenige Momente entfernt, sprichwörtlich zum Greifen nah. Als einer der jüngsten Könige der mehr als 450 Jahre langen Geschichte der Bürgerschützen wartet er zusammen mit Freundin Carolin Reineke und den Dechanten im Rathaus auf die Parade. Dann geht auf dem Marktplatz endlich ein Traum in Erfüllung: Bei Kaiserwetter marschieren die stolzen Brakeler Schützen zu festlichen Klängen der Musikzüge und vor mehreren hundert Zuschauern an Max Menne vorbei – im Stechschritt, die Augen auf ihren Regenten gerichtet. Der wiederum genießt den Moment sichtlich. Manchmal werden Träume eben wahr.

Schützenfest in Brakel Fotostrecke

Foto: Dennis Pape

Ein ganz besonderes Ziel

Bereits im Vorfeld bezeichnete Max Menne die Königswürde in seiner Heimatstadt als ein ganz besonderes Ziel in seinem Leben – auch, weil ihm das Schützenwesen in die Wiege gelegt worden ist. »Ich bin seit neun Jahren Schütze. Mein Vater führt den dritten Zug an und war selbst 2011 König – es ist schon etwas ganz Besonderes, diese Tradition fortzuführen«, sagte er im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT: »Ich möchte mich dafür einsetzen, dass auch junge Menschen Traditionen leben und sie damit am Leben erhalten – das Schützenwesen hat mich von Beginn an in seinen Bann gezogen und nie wieder losgelassen.« Dass Brakel einen so jungen Regenten hat, freute auch Oberst Karl-Heinz Neu: »Das zeigt eindeutig, dass das Schützenwesen Zukunft hat.« Dem schloss sich Bürgermeister Hermann Temme an und betonte: »Ein junger Brakeler ist fest verwurzelt mit dem Brauchtum seiner Heimatstadt – einfach nur toll.«

»Barmherzigkeit und Gerechtigkeit werden siegen«

Bevor der Frohsinn sich bei prächtigen Paraden und Märschen sowie ausgelassenen Partys in der Stadthalle am Wochenende in der ganzen Stadt zu verbreiten schien, richtete Pfarrer Wilhelm Koch am Samstag auch einige ernste Worte bei der Kranzniederlegung an der Kriegerehrung an die Brakeler. »Wir haben eine große Verantwortung – denn wir können nicht einfach hinnehmen, dass die Gewalt nach wie vor weltweit verbreitet ist, dass nach wie vor Menschen Opfer von Krieg, Verfolgung, Vertreibung und Terror werden.« Es sei wichtig in einer Gemeinschaft, das Gespräch mit den Mitmenschen zu pflegen. Aber: »Heutzutage ist es leichter, zu hundert Bekenntnisformen ›ja‹ zu sagen, als Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu leben. Doch denken Sie daran: Nur die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit werden siegen.«

Partys in der Stadthalle

Nach der Schützenparty am Samstag in der Stadthalle mit der »Comeback-Partyband« geht es am Sonntag bereits um 9 Uhr mit dem Schützenfrühstück weiter. Eine weitere Parade schließt sich am Nachmittag auf dem Marktplatz an, bevor das Schützenfest einen rauschenden Abschluss mit der Band »2-4-Dance« in der Stadthalle findet. Vor dieser kommen am Wochenende viele Familien bei der Kirmes mit Autoscooter, Kinderbelustigung und Zauberer auf ihre Kosten.