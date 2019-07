Brakel (WB). »Keine Autos in der Fußgängerzone« – diese Forderung erheben die Fraktionen der SPD und der Grünen im Brakel Stadtrat. »Nach nur mehr als einem Jahr nach der feierlichen Eröffnungsfeier stellt die CDU nun fest, dass der fehlende Autoverkehr für die Verödung der Innenstadt Brakel ursächlich ist und eine Belebung nur dadurch zu erreichen sei, indem man den Autoverkehr wieder zulässt«, heißt es in einer Stellungnahme.

Die Neugestaltung dieses relativ kurzen Straßenabschnittes (etwa 283 Meter) sei im April 2018 abgeschlossen worden. Die Gesamtkosten hätten 760.000 Euro betragen mit einem Zuschuss aus Fördermitteln in Höhe von 60 Prozent.

Einbahnstraßenregelung

Nun stelle die CDU den Antrag, den Verkehr wieder freizugeben, um den Kunden ein bequemes Erreichen der Geschäfte zu ermöglichen. Die Straße solle zu einem verkehrsberuhigten Bereich umgewidmet werden. Durch eine Einbahnstraßenregelung solle der Verkehr jeweils nur in eine Richtung laufen.

Verkehrsberuhigter Bereich bedeute in der Theorie, dass unter anderem jedes Fahrzeug nur mit Schrittgeschwindigkeit, also mit vier bis sieben Stundenkilometer unterwegs sein dürfe. Fußgänger dürften nicht behindert werden. Fahrzeuge müssten notfalls warten.

»Fußgänger dürfen die Fahrzeuge nicht unnötig behindern, sie dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite nutzen. Kinder dürfen überall spielen. Parken ist nur auf gekennzeichneten Flächen erlaubt«, beschreiben die Fraktionen die rechtliche Lage. Sie weisen darauf hin, dass noch neue Spielgeräte aufgestellt werden sollen. »Wie sieht es aber praktisch in einem verkehrsberuhigten Bereich aus?«, fragen die SPD und die Grünen. »Die schwächeren Verkehrsteilnehmer können ihre Rechte in keiner Weise wahrnehmen. Sie werden nach rechts oder links abgedrängt. Schrittgeschwindigkeit ist für die meisten Fahrzeugführer ein Fremdwort. Die Geschwindigkeiten betragen in der Regel zwischen 20 und 30 Stundenkilometer. Für die Fußgänger bedeutet nicht nur der fließende, sondern auch der ruhende Verkehr eine erhebliche Beeinträchtigung ihrer Bewegungsfreiheit und Sicherheit in diesem Bereich. Kinder und Ältere können die Straße zwischen den parkenden Autos nicht mehr gefahrlos überqueren.«

Weiterhin werde durch das Installieren neuer Spielgeräte (durch Beschluss entschieden) weiteres Gefahrenpotenzial geschaffen. Die Geschäfte könnten im Außenbereich ihre Ware nicht mehr ausstellen.

Entspannt shoppen

Von einem entspannten »Flanieren« und »Shoppen«, wie Bürgermeister Hermann Temme bei der feierlichen Eröffnung im April 2018 formuliert habe, könne bei einer Öffnung der Straße für den Fahrzeugverkehr keine Rede mehr sein.

Die Fraktionen stellen fest: »Was die Öffnung für die schöne Pflasterung bedeutet, wird man sehen. Es ist zu erwarten, dass das Aussehen erheblich leidet, wenn Tag und Nacht unterschiedlich schwere Fahrzeuge diesen Bereich befahren. Vom hellen Cheopspflaster wird bald sicher nichts mehr zu sehen sein. Der Verkehr wird aber sicher nicht die von den Antragstellern gewünschte Wirkung erzielen. Er wird weder der Verödung entgegenwirken, noch wird er zu einer positiven Belebung der Innenstadt führen. Diejenigen, die in die Innenstadt kommen, wollen in entspannter Atmosphäre ihre Einkäufe tätigen oder auch in einem der Cafés ein Getränk oder ähnliches genießen und das ganz ohne Belästigung durch Straßenlärm und ohne schädliche Abgase einatmen zu müssen.«

200 Parkplätze

Dafür seien die Kunden sicher bereit, die Parkplätze in der nahen Umgebung in Anspruch zu nehmen. Immerhin befänden sich etwa 200 in der Nähe. »In dieser Zeit, in der auch Entscheidungen auf ihre Umwelt- und Klimafreundlichkeit überprüft werden, ist das sicher keine gute Idee, in der Fußgängerzone wieder Kraftfahrzeuge zuzulassen. Bei vielen Bürgern wird dieses Vorhaben auf Unverständnis stoßen«, heißt es in der Stellungnahme der beiden Ratsfraktionen abschließend.