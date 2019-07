Ein Rettungshubschrauber ist in Hampenhausen gelandet (Symbolbild). Foto: Harald Iding

Brakel (WB). Bei einem Unfall in Hampenhausen ist ein 84-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kassel geflogen werden musste.