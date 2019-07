Josef und Barbara Rochell haben gemeinsam mit 13 Hofstaatspaaren ein tolles Schützenfest in Gehrden gefeiert. An diesem Montag stehen nun unter anderem auch die Kinder im Mittelpunkt. Foto: Jörg Müller

Dabei sah es beim Königsschießen Ende Juni noch schlecht aus für das Schützenfest: »Der Vogel hing dort gut zweieinhalb Stunden und niemand wollte schießen. ›Das kann doch nicht sein‹, dachte ich mir da und sah mich selbst gefordert«, erinnert sich Josef Rochell – so wurde er König.

Schützenfest in Gehrden Fotostrecke

Foto: Greta Wiedemeier

Der Landwirt und Unternehmer sorgt mit seiner Regentschaft für eine Premiere in seiner Familie – bisher hatte noch kein Verwandter dieses Amt bekleidet. Zur Königin erwählte der 54-Jährige seine Ehefrau Barbara. Als Gastkönigspaar erhielten die beiden Unterstützung von Josef Milleg und Irmgard Behler-Milleg sowie einem Hofstaat aus 13 Paaren. Auch Jugendprinz Robin Riemann, Schülerprinz Marco Kisters sowie Bierkönig Ralf Mönikes waren beim Festumzug dabei. »Etwas ganz Besonderes ist bei uns immer der Zapfenstreich im Schloßhof«, schwärmt Rochell. Dieser fand bereits am Samstagabend statt, nachdem das Fest mit einer feierlichen Messe eröffnet wurde. Begleitet von der Tanzband »Pink Piano«, die an allen drei Tagen musikalische Unterhaltung lieferte, feierte das ganze Dorf abends im Festzelt gemeinsam. An diesem Montag findet noch ein gemütliches Schützenfrühstück und das Kinderschützenfest statt.