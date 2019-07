Von Frank Spiegel

Brakel (WB). 130 Veranstaltungen und Fahrten sorgen in diesen Sommerferien in Brakel für Kurzweil. Am Montagmorgen hat Norbert Loermann, Fachbereichsleiter Bürgerservice, das 39. Ferien- und Gästeprogramm auf dem Marktplatz eröffnet.

Eröffnung Ferienprogramm Brakel Fotostrecke

Foto: Frank Spiegel

Obwohl die Sonne sich nicht zeigte, waren zahlreiche Jungen und Mädchen gekommen, um zu spielen, zu basteln, auf der Hüpfburg zu hopsen und vieles mehr.

Viele machen mit

Norbert Loermann zeigte sich zuversichtlich, dass sich das Wetter in den kommenden Wochen auch wieder von seiner besseren Seite zeigt. »Viele Vereine, Verbände und Institutionen haben sich tolle Veranstaltungen ausgedacht«, sagte er.

Das seien beste Voraussetzungen für spannende und bunte Ferien. Sein Dank galt neben dem Team der Jugendfreizeitstätte, die Hauptorganisator des Programms ist, auch den Sponsoren, insbesondere den heimischen Geldinstituten Sparkasse, Vereinigte Volksbank und Verbundvolksbank.

»Wir sind mit der Belegung sehr zufrieden«, sagte Ingrid Roland, Leiterin der Jugendfreizeitstätte. Bereits ausgebucht seien die Fahrt ins Rastiland und das Angebot »Robotik mit Roberta«. Bei den meisten Veranstaltungen könne man aber noch mitmachen. »Ganz Kurzentschlossene können am kommenden Freitag noch mit in die Ferienfreizeit nach Holland fahren. Zwei Mädchenplätze sind noch frei«, berichtete Norbert Loermann. Interessenten sollten sich bitte schnellstmöglich in der Jugendfreizeitstätte melden.

Weitere freie Plätze gebe es unter anderem auch noch für die Fahrt zum Phaeno nach Wolfsburg am Montag, 12. August, die Tour in den Heidepark in Soltau am Montag, 26. August, den Ausflug in die Westfalen-Therme am Dienstag, 16. Juli. Ein besonderes Angebot sei auch wieder der Skateboardworkshop am 30. und 31. Juli an der Jugendfreizeitstätte.

Positive Resonanz

Ingrid Roland freut sich über die ungebrochen positive Resonanz auf das Ferien- und Gästeprogramm. »Besonders toll finde ich, dass inzwischen auch vermehrt Jungen und Mädchen aus den Dörfern die Angebote des Programms nutzen«, sagte sie.

Dieses gibt es in gedruckter Form im Rathaus und bei den Banken. Außerdem kann es von der Seite www.brakel.de heruntergeladen werden.