Die Besetzung Saxofon und klassische Gitarre ist etwas sehr Außergewöhnliches, genauso wie die Musik, die dargeboten wird: Das Farbspektrum des Gitarristen Peter Schmitz und der Saxophonistin Christina Jacob reicht von japanischen Klängen und sphärischer Musik bis hin zu virtuosen Passagen, Jazzklassik und experimenteller Musik.

Breites Spektrum

Christina Jacob erhielt 1998 ein Stipendium des Deutschen Bundestages für einen USA-Aufenthalt. Dort lernte sie das klassische Saxofon kennen. 2006 begann sie neben dem Studium in Halle noch Diplom-Musikpädagogik an der Hochschule für Musik Detmold bei Mijo Bokun zu studieren.

Nach ihrem Abschluss in Halle und der Beendigung des Diplom-Musikpädagogikstudiums begann sie ihre künstlerische Ausbildung im Fach Saxofon. Christina Jacob ist Preisträgerin des Wettbewerbs für Neue Musik »Musica Viva«.

Neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin und Musikpädagogin erhält sie Engagements wie etwa zu Projekten der Nordwestdeutschen Philharmonie.

Meisterkurse besucht

Peter Schmitz studierte Schulmusik, Physik und Pädagogik an der Universität Bielefeld und Gitarre an der Musikhochschule in Münster bei Richard Pilkington. Dazu besuchte er verschiedene Meisterkurse unter anderem bei Hubert Käppel, Frank Bungarten, Louis Marie Feulliet und Andrew York. Seit seiner Promotion arbeitet er als Lehrer für Musik und Physik in Soest. Als Gitarrist ist er im kammermusikalischen Bereich und im Folk-Jazz unter anderem in Düsseldorf, Hannover, Wiesbaden und London zu hören.

Einlass ist um 11 Uhr. Kartenreservierungen sind im Büro Schloss Rheder unter Telefon 05272/ 39230 möglich. Weitere Karten gibt es an der Tageskasse.