Brakel (WB). Das »Festival junges Theater« wird vom 13. bis 15. September in Brakel angeboten. Kinder und Jugendliche können dann an verschiedenen Werkstätten rund um das Thema Theater teilnehmen.

Ein umfangreiches Angebot bietet allen sieben bis 21-jährigen Kindern und jungen Erwachsenen des gesamten Kreises Höxter die Gelegenheit, ihre kreativen Möglichkeiten zu entdecken und zu zeigen. Darüber hinaus sind alle Kinder, Jugendlichen, Eltern und Theaterfreunde herzlich eingeladen, sich an verschiedenen Orten der Stadt am Freitag- und Samstagabend, 13. und 14. September, kurzweilige literarische Beiträge von Schulbühnen, Literaturkursen, Theater AGs und weiteren Bühnen aus dem Kreis Höxter anzuschauen.

Start auf dem Marktplatz

Das »Festival junges Theater« startet am Freitag, 13. September, um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz in Brakel. Teilnahme und Verpflegung sind kostenfrei.

»Ich freue mich, dass dieses kreisweite Festival in Brakel angeboten wird«, sagte Bürgermeister Hermann Temme, der die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen hat. Er betonte, wie wichtig Theater und Kultur für Kinder und Jugendliche sind: »Kulturelle Bildung ist eine Herzensangelegenheit unserer Gesellschaft.« Er begrüße es sehr, dass die Kultur mit diesem Festival einmal mehr für junge Leute in den Mittelpunkt gerückt werde, erklärte der erste Bürger der Stadt.

Viele Gruppen beteiligt

Das Festival ist ein Angebot der Landesarbeitsgemeinschaft Ar­beit, Bildung und Kultur Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit der Gruppe »Kraftart« Brakel, den Schulen der Brede, der städtischen Gesamtschule Brakel, der Initiative Kulturelle Bildung im Kulturland Kreis Höxter, der Freilichtbühne Bökendorf, der Jugendfreizeitstätte Brakel und dem Berufskolleg Kreis Höxter.

Das Festival verteilt sich auf verschiedene Einrichtungen in der Stadt, die allesamt mit Bühnen ausgestattet sind. »Wir wünschen uns eine bunt gemischte Teilnehmer-Schar aus allen Städten unseres Kreises, von allen Schulformen ab der Sekundarstufe I, von den weiteren theaterbegeisterten Gruppierungen und Einzelinteressenten aus dem Kreis Höxter, damit das Festival zu einem Fest der Begegnung, des Austauschs und der gegenseitigen Bestärkung wird«, sagt Mitveranstalter Gerhard Antoni. Die Akteure können und sollen im Abendprogramm Ausschnitte ihrer aktuellen oder früheren Programme präsentieren, die zum Diskurs und Austausch anregen möchten – eine Bewertung erfolgt ausdrücklich nicht.

Anmeldungen möglich

Dieser Teil des Festivals wird auch für Publikum von außerhalb geöffnet, so dass die Bürgerinnen und Bürger von Brakel und alle anderen interessierten Gäste das Festival besuchen können und gleichsam in einem »Veranstaltungs-Hopping« Einblicke in die aktuelle Jugendtheaterarbeit im Kreis Höxter gewinnen, aber auch vor allem zwei schöne Theaterabende genießen können.

Workshops zu folgenden Themenbereichen werden angeboten: Schauspiel/Theater, Musical/Gesang, Puppentheater, Schminken für die Bühne, Bühnenfechten, Klangwelten – Rhythmik/ Percussion, Songwriting, Improvisionstheater, Pantomime, Tanz, Kostüme und Masken, Bühnenbild, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Straßentheater und Schreibwerkstatt zum Thema »Wir schreiben für die Bühne«.

Ansprechpartnerin für Interessierte ist Jule Mende. Sie ist erreichbar unter der E-Mail fsj@bkhx.de oder unter Telefon 05272/ 3725-18.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.bkhx.de/index.php/junges-theater-festival