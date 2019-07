In seiner Antrittsrede im Berghof Löseke hob Lüddecke, der Vorstand der Volksbank Marsberg ist, die gesellschaftspolitische Bedeutung des Mittelstandes hervor: »Die Jugendförderung im lokalen Umfeld ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft unserer Gesellschaft. Hier können wir mit unseren Activities Lebenskompetenz fördern und gemeinsam mit dem Mittelstand mehr erreichen.«

Rüdiger Frin blickte in seiner Abschiedsrede auf ein erfolgreiches Lions-Jahr zurück: Im Mittelpunkt standen der Lions-Adventskalender, der auch in diesem Jahr erneut in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Bad Driburg erscheinen wird und das zum zweiten Mal in Folge durchgeführte Charity-Reitturnier mit dem Reiterverein Nethegau Brakel. In diesem Jahr ging der Erlös der Paddock-Party und des Weinstandes an die vom RV Nethegau gestartete Aktion »Englisch, Mathe, Voltigieren«, bei der Kinder und Jugendliche in Schul-Arbeitsgemeinschaften an das Voltigieren herangeführt werden.

Die Lions waren auch in eigener Sache aktiv: Neben zahlreichen Vortragsabenden zu abwechslungsreichen Themen wie Digitalisierung in der Zahnmedizin oder das Plusenergiehaus und der Charterfeier zum 40-jährigen Clubjubiläum, gestaltete Rüdiger Frin mit seiner Ehefrau Sandra die Clubfahrt nach Potsdam.

Für jahrelange Mitarbeit im Vorstand erhielt Jürgen Galle den »Presidents Appreciation Award« – eine seltene Auszeichnung, die allein vom Präsidenten vergeben werden kann. Der amtierende Activity-Beauftragte Rainer Krekeler, der federführend sämtliche Aktivitäten des Lions-Clubs Brakel organisiert und koordiniert, nahm den Activity-Awards von Rüdiger Frin entgegen. Fritz Unruhe, viele Jahren Pressebeauftragter der Vereins, dem als designierter Distrikt-Govenor neue Aufgaben bevorstehen, erhielt die Auszeichnung »Charm for Bulletin Editor«.