Von Jürgen Köster

Brakel (WB). »Das ist ein sehr erfreulicher Tag für unsere Stadt, speziell für unsere Dörfer.« So hat Bürgermeister Hermann Temme die Förderung Brakels aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes bezeichnet. Vier öffentliche und eine private Maßnahme unterstützt die Landesregierung in fünf Brakeler Dörfern: Erkeln, Hembsen, Istrup, Siddessen und Bellersen.

In diesem Jahr werden 282 Projekte in 129 Gemeinden mit etwa 23 Millionen Euro unterstützt. Im Vorjahr seien es nur 5,9 Millionen Euro gewesen, berichtet Verena Potthast vom Fachbereich Planen und Bauen, Wohnungsbauförderung und Vergaberecht bei der Stadt Brakel. Sie engagiere sich in ihrem Heimatdorf Erkeln beim Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) wie dies auch viele andere Bürger in ihren Ortschaften täten.

Engagierte Bürger

Besonders für diese Gruppe sei die Förderung ein überaus positives Signal, meinte Temme. 741.000 Euro erhalte Brakel aus dem Programm. Dies seien zehn Prozent der Summe, die in den gesamten Regierungsbezirk Detmold fließe.

Alle Projekte, die nun gefördert würden stammten aus dem IKEK. Sie würden nach der vom Rat beschlossenen Prioritätenliste verwirklicht. Wie Verena Potthast erklärte, würden die Maßnahmen nach und nach von der Verwaltung ausgearbeitet, so dass die Fördermittel beantragt werden könnten.

Aus der aktuellen Förderung fließen nun 177.000 Euro in die Umgestaltung der Neuen Straße in Erkeln. Die Gesamtkosten betragen 280.000 Euro. Dafür sollen Gehwege und Grünanlagen in der Straße dorfgerecht umgestaltet werden, was zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität beitragen soll.

In Hembsen stehen die Born- und Kirchstraße im Fokus. Auch hier soll durch die dorfgerechte Umgestaltung eine bessere Aufenthaltsqualität erreicht werden. Neben den Gehwegen und Nebenflächen ist hier aber auch die Fahrbahn einbezogen. Etwa 550.000 Euro soll die gesamte Maßnahmen kosten. An Fördermitteln gibt es nun 250.000 Euro.

Überlegungen zum IKEK

In Istrup sind 307.000 Euro für den Ausbau des Bürgerhauses veranschlagt. Es sollen ein Sozialraum, ein Stuhllager und ein Multifunktionsraum errichtet werden. Damit soll die Halle multifunktional zu einer dorfgemäßen Gemeinschaftseinrichtung weiterentwickelt werden. 201.000 Euro stehen als Fördermittel nun zur Verfügung.

Die Idee zur Umgestaltung der alten Schule in Siddessen ist ebenfalls den Überlegungen zum IKEK entsprungen. 162.000 Euro sind als Gesamtkosten angesetzt. 106.000 Euro gibt es als Förderung. Aus der ehemaligen Schule soll ein barrierefreier Mehrgenerationentreff werden. Der Außenbereich soll einen Kinderspielplatz erhalten. Als fünftes Projekt aus Brakel wird die Fassadenerneuerung eines ortsbildprägenden Gebäudes in Bellersen gefördert (7000 Euro).