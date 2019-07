Von Frank Spiegel

Brakel (WB). Weil die DB Netz AG auf der Strecke der Linie RB 84 bauen will, wird es das übliche Angebot »Mit Bus und Bahn zum Annentag« in diesem Jahr ohne die Bahn geben. Vom 30. Juli bis zum 10. August kündigt der Betreiber, die Nordwestbahn, Ersatzverkehr zwischen Paderborn und Ottbergen an. Das Volksfest wird vom 2. bis 5. August gefeiert.