Von Reinhold Budde

Es macht ihn ein wenig stolz, so »wichtige Leute« auf seinem Hof begrüßen zu können. Der Anlass: 80 Jahre Mitglied im Verein.

Nicht alltäglich

»Das gibt es nicht alle Tage, dass jemand 80 Jahre Mitglied im Bürger-Schützenverein ist. Wir hoffen, du bleibst uns noch etwas länger erhalten«, sagt Oberst Karl-Heinz Neu und gratuliert Willi Bröker zur jahrzehntelangen Treue zum Verein mit einer Ehrenurkunde. »Die zwei Jahre schaffe ich noch – wenn alles gut geht«, sagt Bröker und meint damit seinen 100. Geburtstag.

Für verschiedene Fotos steht Bröker kerzengerade inmitten der »Jungschützen« und beantwortet Fragen zu seinem Leben. Gestützt auf einem Gehstock möchte er sich nach 20 Minuten doch lieber hinsetzen auf eine Bank vor seinem Hof. »Und jetzt trinken wir alle erst einmal ein Bier«, sagt Willi, wie ihn alle nennen, schmunzelnd.

Getanzt und gefeiert

Geboren ist Bröker am 25. Februar 1921, und am 1. Januar 1939 ist er in den Bürger-Schützenverein eingetreten. »Damals ging das ja frühestens mit 18, sonst wäre ich früher eingetreten«, erinnert sich Bröker. Er hat in Bruchhausen eine Lehre zum Frisör absolviert, »wobei ich nicht wirklich gerne frisiert habe«, wie er gesteht.

Im Zweiten Weltkrieg ist er zum Arbeitsdienst abgezogen worden und wurde auch mehrfach verletzt. »Das war eine schlimme Zeit, an die ich nicht gerne zurückdenke«, sagt Bröker. Nach der Rückkehr aus dem Krieg 1945 war er kurzfristig Lastwagenfahrer, bevor er 1956 den elterlichen Hof übernommen hat.

»Die Kameraden im Bürger-Schützenverein haben mir nach dem Krieg immer Halt gegeben«, sagt Willi Bröker. »Wir haben getanzt und gefeiert. Vor allem das Tanzen hat mir sehr gefallen. Obwohl ich nie einen Tanzkursus besucht habe, war ich ständig auf der Tanzfläche. Ich glaube, den Damen hat es auch gefallen«, schmunzelt Bröker. Auch hat er gerne die Paraden und Umzüge gesehen.

Er hat kein Schützenfest ausgelassen. »Oft bin ich erst um 4 Uhr in der Früh nach Hause gekommen. Um 5 Uhr mussten die Kühe gemolken werden, da habe ich einfach durchgemacht. Ich hatte 200 Milchkühe, und Melkanlagen wie heute gab es ja nicht«, blickt Bröker zurück.

Gern dabei

Von 1955 bis 1958 war Willi Bröker Unteroffizier im dritten Zug und 1984 Dechant. »Der Oberst und der Adjutant sind für mich die wichtigsten Personen im Verein, denn die haben etwas zu sagen«, verrät Bröker. Und dass heute alle um ihn versammelt sind, macht ihn stolz. »Ich bin nach wie vor gerne Mitglied im Verein, und wenn es die Gesundheit zulässt, auch mittendrin. So wie dieses Jahr beim Seniorennachmittag in der Stadthalle«, berichtet der rüstige 98-Jährige und nimmt noch einen kräftigen Zug aus der Flasche, bevor er sich bei allen für den Besuch bedankt.