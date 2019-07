Am Tag vor dem Rosenmontag 2016 ist die Traditionsgaststätte »Ratskrug« in Nieheim abgebrannt. Die zahlreichen Anforderungen verschiedener Institutionen und Behörden haben Helge Niehörster veranlasst, die Wiederaufbaupläne aufzugeben. Foto: Heinz Wilfert

Von Frank Spiegel

Nieheim (WB). Der Ratskrug in Nieheim wird nicht wieder aufgebaut. Helge Niehörster will das Grundstück verkaufen und sich auf seine neue Gaststätte H2 konzentrieren.

»Die Gründe sind vielfältig. Vor allem ist es aber die Kompliziertheit, die durch alle mit einem möglichen Aufbau in Verbindung stehenden Institutionen entsteht«, erklärte Helge Niehaus im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Vielfältige Gründe

Unter anderem den Denkmalschutz, das Finanzamt und die Versicherung unter einen Hut zu bringen sei unmöglich. »Ich habe es nicht geschafft, innerhalb der Wiederherstellungsfrist von drei Jahren ein Konzept zu erhalten, das sowohl den Anforderungen der Versicherungen als auch baurechtlichen und denkmalschutzrechtlichen Auflagen genügt. Hinzu kommen auch noch die Anforderungen des Finanzamtes«, führte Niehörster aus.

Er habe einen Bauantrag gestellt, dieser müsse aber verworfen werden, weil er ihn in dieser Form nicht durchsetzen könne. Die Versicherung würde in diesem Fall den Neuwert nicht auszahlen. »Und dann ist eine Finanzierung für mich unmöglich. Da fehlt mir dann die Hälfte des benötigten Geldes. Ich habe nicht im Lotto gewonnen«, sagt der Gastronom.

Er habe nun schon viel Geld in einen Bauantrag und in ein Nutzungskonzept investiert, es gebe auch eine Abrissgenehmigung für die alte Fundamentplatte. »Es wäre sehr schade, wenn sich diese Arbeit jetzt in Luft auflösen würde«, meint der Nieheimer. Er sucht nun einen Käufer, der all das übernehmen kann, um dann auch dort zu bauen.

Viel Geld investiert

»Wenn da jemand baut, der das aus eigener Hand macht und daher nicht an Versicherungs- und Finanzrecht gebunden ist, der hat es dann relativ einfach«, glaubt Helge Niehörster. Für ihn persönlich sei das Projekt unter den gegebenen Umständen nicht zu stemmen.

Der Nieheimer will sich nun auf seine Gaststätte H2 wenige Meter entfernt vom ehemaligen Ratskeller konzentrieren. Der Zeitwert sei ausgezahlt worden. »Ich werde das Geld jetzt in die Gaststätte H2 stecken. Ich hatte das Gebäude zwischenfinanziert und werde das Geld dazu verwenden, dass das Haus bezahlt wird«, erläuterte Helge Niehörster. Die Gaststätte H2 solle zum Ersatzobjekt werden.

Zudem wolle er sich darum kümmern, dass es am alten Ratskrug-Standort weitergehe. Hier solle es wieder eine Nutzung geben. Aber hier will der Nieheimer Gastronom nichts überstürzen.

H2 ist Ersatzobjekt

Helge Niehörster hatte hier ein Hotel mit einem Café und Bistro geplant. Statt der Fachwerkoptik war eher an ein modernes Erscheinungsbild gedacht. Ein technischer Defekt hatte dafür gesorgt, dass in der Karnevalshochburg Nieheim ausgerechnet am Tag vor dem Rosenmontag 2016 die Traditionsgaststätte »Ratskrug« abgebrannt ist. Von dem 300 Jahre alten Fachwerkhaus blieb nur der Torbogen übrig.

Brand vor Rosenmontag

Die Feuerwehr war mit 120 Einsatzkräften vor Ort. Ihnen gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Rathaus zu verhindern. Die Polizei schätzte den Schaden später auf mindestens 500 000 Euro. Ende April 2017 eröffnete das Ehepaar Helge und Heidi Niehörster in Nieheim ihre neue Gaststätte in der Marktstraße unter dem Namen H2.