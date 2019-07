Brakel (WB/jk). Teamgeist, Fairness und Durchhaltevermögen sind Eigenschaften, die beim Skate-Workshop an der Jugendfreizeitstätte Brakel gefördert werden. Das hat Bürgermeister Hermann Temme bei der Eröffnung betont.

Dass es eine vierte Auflage der Erfolgsgeschichte gebe, sei auch der Unterstützung von Innogy zu verdanken. »So etwas kann man nur stemmen, wenn man starke Partner an seiner Seite hat«, betonte Temme.

29 Kinder und Jugendliche üben mit den Trainern von Skate-Aid die Grundlagen wie Fußstellung, Lenken, Beschleunigen und Bremsen. Zudem erlernen die jungen Skater einige Fahrweisen und Tricks.

Selbstläufer im Ferienprogramm

Der Workshop ist kostenfrei. Ein T-Shirt und ein Board können die Teilnehmer mit nach Hause nehmen. Auch die Verpflegung in der Jugendfreizeitstätte ist kostenlos, wie Einrichtungsleiterin Ingrid Roland erklärt.

»Der Workshop ist ein Selbstläufer im Ferienprogramm. Die Kinder nehmen aber auch sehr viel mit für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit.« Diese Auffassung teilt auch Innogy-Kommunalmanager Manfred Rickhoff. Daher unterstütze sein Unternehmen das Angebot gern.

26 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein beteiligen sich in diesem Jahr an dem Programm. Skate-Aid versteht Skateboarden nicht nur als sportliches Freizeitprogramm, sondern verfolgt damit weltweit einen eigenen Ansatz der Kinder- und Jugendarbeit. »Wir machen Kinder stark«, sagt Gründer Titus Dittmann.