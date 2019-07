Sänger Mariuzz ist mit seiner »Westernhagen Tribute & Double Show« so nah am Original, dass sogar Musiker aus der Band des Original-Westernhagen schon mit ihm zusammen auf der Bühne gestanden haben. Foto: KuBa

Von Frank Spiegel

Brakel (WB). So bunt wie der Annentag selbst ist auch das Musikprogramm des größten Volksfestes im Weserbergland. In den Festzelten gibt es ein Programm von Blasmusik über Schlager bis Rock.

Den Anfang macht am Freitag »Mariuzz – Die Westernhagen Tribute & Double Show« im Annenzelt. Die Mariuzz-Show setzte seit ihrem Start 2012 innerhalb kurzer Zeit neue qualitative Maßstäbe. Die optische und musikalische Übereinstimmung wird von Kennern als »sensationell« bezeichnet. Selbst bekannte original Westernhagen-Studio- und Tour-Musiker-Legenden wie Charly Terstappen, Jay Stapley, Markus Wienstroer, Raoul Walton und andere begleiten das Westernhagen-Double zu besonderen Anlässen.

Bekannte Künstler

Am Sonntag tritt unter anderem Olaf der Flipper auf. Bekannt wurde er als Mitglied der Gruppe Die Flippers. Seit Auflösung der Flippers im April 2011 tritt er als Solokünstler auf. Eigentlich wollte sich Olaf eine Auszeit gönnen. Überlegen, wie es musikalisch mit ihm weitergehen soll. Doch es dauerte nur wenige Monate, bis ihn erneut der Nervenkitzel packte und er auf vielfachen Fan-Wunsch nun als Solist weiterhin der Musik treu blieb.

Zu den bekannteren Stars im Annenzelt gehört auch Pietro Lombardi. Er gewann die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Seine Siegersingle »Call my Name« verkaufte sich binnen einer Woche nach dem Finale von DSDS 300.000 Mal, erreichte Platin-Status und natürlich Platz eins der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Montag kommt er ins Annenzelt.

Party-Hymnen

Im La Casa-Zelt haben die DJs und Mallorca-Stars das Sagen. Zu letzteren gehört Isi Glück. Die ehemalige Miss Germany hat in Rekordzeit die Herzen der Partyfans erobert und ist das Gesicht des Megaparks auf Mallorca. Ihr powergeladenes Bühnenprogramm gilt als fesselnd und mitreißend. Ihre eigenen Hits performt und kombiniert sie mit altbekannten Party-Hymnen.

Auch der Honk alias Jürgen Kadel gilt als einer der Überflieger der Party- und Mallorca-Szene. Er tritt ebenso wie Isi Glück am Montagabend auf. Honk steht für Song- und Textzeilen wie »Senegal, illegal, scheißegal, Wuppertal«.

Eine offene Bühne, in der jeder mitmachen kann, soll auf der Gourmet-Meile für Kurzweil sorgen. Die Schirmherrschaft hat hierfür der Kulturring Brakel übernommen. »Jeder, der eine kleine Gesangseinlage, den neuesten Witz, eine Jonglage-Nummer oder etwas ganz anderes darbieten möchte, ist eingeladen sich zu präsentieren«, ermuntert Michaela Markus zur Teilnahme. Anmeldungen per E-Mail an info@buehnenluft-brakel.de.

Party auch in den Kneipen

Auch viele Brakeler Gaststätten bieten ein attraktives Musikprogramm während des Annentages. Seit Jahrzehnten gehört auch der Bierbrunnen von Bernhard Rox dazu. Von 20 Uhr an spielen dort am Freitag, 2. August, drei Bands: »Random« mit Pop, Metal und Rock, »Work in Progress« mit Pop und Rock sowie »Stompin Snakeskins« mit Southern-Rock sowie Rhythm and Blues.

Im Gasthaus Tegetmeier spielt am Annentags-Samstag von 20 Uhr an die Sneeze-Band, die ebenso Top-40- und Stimmungshits spielt wie die Partyband Dolce-Vita aus Höxter. Sie sorgt am Montag von 11 Uhr an für Stimmung.