Von Frank Spiegel

Brakel (WB). Dass der Annentag derzeit bei Kirmesfans in aller Mund ist, versteht sich von selbst. Annentags-Bierglas und Annentags-Kaffebecher sei Dank, kann das aber auch das ganze Jahr so sein.

Und das sind nur zwei der Souvenirs, die an 365 Tagen im Jahr an das Volksfest erinnern.

»Ganz besonders beliebt sind auch die Annentags-Sonnenbrillen«, weiß Ulrike Nolte vom Team des Rathauses. Sie und ihre Kolleginnen verkaufen während der Festtage in der Alten Waage die Artikel rund um den Annentag und die Stadt Brakel.

Markus Härmens, Chef der Werbeagentur M-Grafix, hat die Sonnenbrillen herstellen lassen und bestätigt: »Die sind seit Jahren der Renner und verkaufen sich auch gut. Offenbar gehen die auch gern mal verloren.«

Sein Unternehmen hat auch das Annentags-Bierglas fertigen lassen. Das gibt es seit dem vergangenen Jahr. »Wir hatten schon viel länger die Idee, dass es eigentlich auch ein Glas zum Fest geben müsste – in den Jahren davor waren wir damit aber immer zu spät dran«, erinnert sich Markus Härmens schmunzelnd. Seit dem vergangenen Jahr gehört das Glas zum Sortiment der Annentags-Souvenirs.

Brillen sind der Renner

Wie Carla Drewes, ebenfalls im Verkaufsteam aktiv, ergänzt, sei auch das T-Shirt zum Volksfest begehrt. »Das wird oft gleich von ganzen Gruppen geordert«, weiß sie. Darüber hinaus gibt es auch Schlüsselbänder und Ansteck-Pins mit dem Annentags-Schriftzug.

Wie es aktuell aussieht, wird es einen solchen mit der Jahreszahl »2019« allerdings nicht geben. »Wir hatten sie im Mai bestellt. Auf einem Foto, das uns der Hersteller schickte, sah man aber, dass die Farben verwaschen wirkten. Den Pin konnte man so niemandem anbieten«, berichtet Marktmeister Benedikt Gönnewicht. Bis gestern wartete er vergeblich auf die längst zugesagt Ersatzlieferung. »Wir haben als ›Plan B‹ Pins ohne Jahreszahl mit dem Annentags-Herz fertigen lassen«, erläutert der Marktmeister.

Kein Pin 2019

Ergänzt wird das Sortiment durch Artikel mit dem Brakel-Logo. Kappen, Taschen, Flaschenöffner und mehr zählen in diesem Bereich zum Sortiment.

All das gibt es in der Alten Waage am Marktplatz. Dort soll darüber hinaus auch für andere Veranstaltungen der Stadt Brakel geworben werden, zum Beispiel den Stadtstrand.