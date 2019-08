Brakel (WB). Zwei Stunden haben angehende Rennfahrer am Samstag, 7. September, Zeit, um am perfekten Design ihres Fahrzeugs zu tüfteln. Ab 14 Uhr müssen sie dann an den Start – in ihrer selbst gebauten Seifenkiste. Das Seifenkistenrennen ist Teil des zweiten »Interkulturellen Sport- und Spielfestes« des Kreises Höxter, das in Brakel stattfinden wird.