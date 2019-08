Uwe Cassel zeigt den Löwenkopfsäbel, den einst Wilhelm Freiherr von Ketteler für seine Dienste im 1. Westfälischen Husaren Regiment Nr. 8. in Schloss Neuhaus geschenkt bekommen hat. Er ist nun im Museum ausgestellt. Foto: Frank Spiegel

Von Frank Spiegel

Brakel-Rheder (WB). Wilhelm Freiherr von Ketteler hatte sich offenbar verdient gemacht im 1. Westfälischen Husaren Regiment Nr. 8. in Schloss Neuhaus. Als er 1879 mit 33 Jahren zum 1. Garde-Dragoner-Regiment nach Berlin wechselte, bekam er einen Ehrensäbel geschenkt. Dieser so genannte Löwenkopfsäbel ist eines von zwei Exponaten, die neu im Husarenmuseum in Rheder zu finden ist.