Von Greta Wiedemeier

Citybiathlon in Brakel Fotostrecke

Foto: Greta Wiedemeier

Die »Biathlon-Tour 2019« gastierte am Stadtstrand in der alten Hansestadt und brachte die Teilnehmer bei Temperaturen um 30 Grad Celsius ordentlich ins Schwitzen.

Hitzeschlacht

»Hier sieht man, dass die Mitarbeiter der Stadt keine Schreibtischhocker sind« – mit launigen Kommentaren wie diesen und immer wieder eingestreutem Insiderwissen über die Teilnehmer unterhielt Moderator und Tour-Veranstalter Martin Bremer die zahlreichen Zuschauer, die sich in der Innenstadt eingefunden hatten.

Am besten beim Ausatmen schießen, das Gewehr nicht zu ruckartig bewegen und die Scheibe dann auch noch treffen: Es gab einiges zu beachten bei der Veranstaltung, bei der die wohl populärste Wintersportart zum Jedermann-Event umgestaltet wurde. Geschossen wurde mit echten Biathlongewehren, die jedoch mit einer ungefährlichen Infrarotschießtechnik versehen waren.

Aufstellung nach Jahrgang

»Unsere Männer waren alle Schützenkönige – jetzt wollen wir auch mal schießen« – mit dieser Motivation waren die »Riesel Royals«, bestehend aus Diana Seck, Anja Lücke, Marei Menne und Heike Menne, nach Brakel gekommen. »Unsere Aufstellung richtet sich nach dem Jahrgang, in dem wir in Riesel Königin waren. Den tragen wir auch auf dem Rücken«, berichten die eigentlich gar nicht so laufbegeisterten Damen und weisen auf ihre selbst gestalteten T-Shirts. Sie seien sehr zuversichtlich, die Strafrunde heute gut kennenzulernen, nahmen das jedoch mit Humor.

»Der Ehrgeiz ist da. Wenn man mitmacht, will man natürlich auch gewinnen«, ging die Staffel von »Thermo-Glas Brakel« ganz anders an das Rennen heran. Das Übungsschießen am Vormittag sei gut gelaufen, man könne also zuversichtlich sein. Diverse Sportvereine, Arbeitskollegen, Parteien und viele weitere örtliche Gruppierungen trafen auf dem Brakeler Marktplatz zusammen, um ihr Können im Biathlon zu beweisen.

Für bis zu 25 Staffeln war das Rennen ausgelegt. 18 Teams mit je vier Sportlern fanden sich schließlich, die teilnehmen wollten.

»Für das erste Mal ist das super«, befindet Organisator Peter Frischemeier. Bei den Kindern gibt es jedoch noch Aufholbedarf. Lediglich zwei Teams aus den Reihen des TuS Hembsen traten gegeneinander an, sorgten jedoch auch direkt für eine Überraschung: Die jüngeren (Jahrgang 2009) liefen ihren älteren Vereinskollegen (Jahrgang 2007) in den letzten Runden davon und durften sich über die Goldmedaille freuen. Nächstes Jahr möchte ich hier mindestens vier Teams hinschicken«, zeigte der Trainer der Kids, Josef Hillebrand, sich vom Konzept der Veranstaltung angetan. Und auch die beiden Zuschauerinnen Andrea Dorosala und Marlies Dalibor sahen noch Potential für ein größeres Starterfeld im nächsten Jahr: »Bei so vielen Vereinen in Brakel könnten es eigentlich noch ein paar mehr Staffeln sein.«

Tosender Applaus

Tosender Applaus brandete gegen Ende des ersten von vier Staffelläufen auf, als die »Riesel Royals« ihre Schlussläuferin Diana Seck kurzerhand unterstützten und gemeinsam mit ihr die letzte Runde absolvierten. Der Jubel war groß – obwohl schon längst klar war, dass sie diesen Wettbewerb wohl als berühmter »Erster von hinten« abschließen werden. Aber der City-Biathlon stand schließlich unter dem olympischen Motto: »Dabei sein ist alles!«.

Gleichwohl gab es einen Sieger: Patrick Schmeier setzte sich als bester Biathlet durch. Im Januar ist er beim Tourfinale in Ruhpolding dabei. Gemeinsam mit Biathlon-Olympiasieger Fritz Fischer wird dort einen Tag lang auf Langlaufski und am Kleinkalibergewehr trainiert.