Von Frank Spiegel

»Mit dem Referat wollen wir einen Anstoß geben, über das Thema nachzudenken«, erklärte die Landfrauen-Vorsitzende Gabi Beckmann. Im Laufe des Jahres gebe es weitere Veranstaltungen zum Thema, um dieses in Bewusstsein zu rücken. So seien die Landfrauen zum Beispiel beim interkulturellen Sport- und Familienfest am Samstag, 7. September, in Brakel dabei mit Bastelaktionen und Informationen rund um das Thema »Plastikfrei leben«.

Lebenseinstellung

Olga Witt hat das inzwischen für sich umgesetzt. »Ab diesem Moment änderte sich alles, und aus einem anfänglichen Versuch wurde schnell eine Lebenseinstellung«, erläuterte sie. Für sie drehe sich diese um die Begriffe »reduce«, »reuse« und »recycle« – reduzieren, weiternutzen und wiederverwerten.

»Konsum lässt sich reduzieren, indem man keine Einwegprodukte kauft und Verpackungen vermeidet«, nannte sie in Brakel ein Beispiel. Mit wenig Aufwand ließen sich 80 Prozent des Hausmülls sparen. Statt Wasser in Flaschen zu kaufen, könne man auch Leitungswasser trinken. Küchenrolle und Einweg-Taschentücher ließen sich ebenfalls durch Alternativen aus Stoff ersetzen. Und statt Einwegkaffeebecher könne man Mehrwegbecher verwenden. »320.000 Coffee-to-go-Becher landen in Deutschland stündlich im Müll. Das ließe sich vermeiden«, klärte sie auf. Auch Plastiktüten seien überflüssig. Sie ließen sich hervorragend durch Stoffbeutel ersetzen.

Da hat es ihr sehr gut gefallen, dass die Landfrauen solche aus alten T-Shirts selbst gefertigt haben. Anregungen wie diese wollen sie zu dem Thema in ihrem Jahresprogramm geben.

Dieses dreht sich aber nicht ausschließlich um Müllvermeidung. Es gibt mehr als 100 Termine mit Vorträgen, Wanderungen, Radtouren, kreativen Angeboten, Besichtigungen, Kinobesuchen, Fahrten und mehr.

Zu den Höhepunkten zählt Gabi Beckmann einen Vortrag von TV-Richterin Barbara Salesch am Freitag, 20. September. Von 19.30 Uhr an spricht sie in der Gesamtschule in Brakel zum Thema »Ich liebe die Anfänge! Von der Lust auf Veränderung«.

Barbara Salesch kommt

Am Mittwoch, 6. November gibt es beim Lippischen Blinden- und Sehbehindertenverein in Detmold einen Fühlparcours und ein Essen im Dunkeln. Beides soll die Sinne aktivieren.

Zum Thema »Frauen – Fische – Fjorde« spricht die Schriftstellerin und Journalistin Anne Siegel am Freitag, 28. Februar, von 14 Uhr an beim Kreislandfrauentag in Brakel. Es geht um Frauen, die nach dem Krieg nach Island emigriert sind, wo auf den Bauernhöfen akuter Frauenmangel herrschte. Anhand ausgewählter Lebenswege zeichnet Anne Siegel spannende Schicksale nach.

Für das Jahr 2019/2020 gibt es zudem ein spezielles junges Landfrauenprogramm. Es beinhaltet ein Kinder- beziehungsweise Familienprogramm. Dazu gehören unter anderem Kürbisschnitzen, das Anlegen eines kleinen Gemüsegartens und ein Waldtag.

An kreativen Angeboten gibt es Malkurse, es werden Advents- und Weihnachtswichtel gebastelt, und es wird genäht.

Zu den Ausflugshöhepunkten zählt der Vorstand eine Fahrt zur Grünen Woche, eine sechstägige Flusskreuzfahrt, eine Busfahrt an die Mosel und eine Zwei-Flüsse-Radtour.

Im Januar beginnt zudem ein neuer Lehrgang »Weiterbildung zur Agrarbürofachfrau«. Informationen dazu gibt es bei Katja Hübner, Telefon 05272/3701-224, E-Mail katja.huebner@lwk.nrw.de

In ihrem Rückblick zeigte sich die Vorsitzende Gabi Beckmann sehr zufrieden mit dem Jahr 2018/2019. Knapp 100 Veranstaltungen sind von insgesamt mehr als 10.000 Teilnehmerinnen besucht worden.

Agrarbürofachfrau

Auch die Mitgliederzahlen des Kreislandfrauenverbandes sind – entgegen dem Trend anderswo – weiterhin steigend. 2018 sind 78 Frauen eingetreten, in diesem Jahr sind es bisher 56. Aktuell zählt der Verband 1567 Mitglieder. »Damit sind wir landesweit ganz weit an der Spitze«, freute sich Gabi Beckmann.