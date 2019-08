Das Festprogramm Samstag, 7. September: Bis 14 Uhr: Anreise, anschließend Begrüßung der Teilnehmer 14.15 Uhr: geführte Wanderungen durch Istrup (drei und fünf Kilometer) 15.30 Uhr: gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen, dabei Vorführungen durch Breitensportgruppen des TuS Istrup. Sonntag, 8. September: 9 Uhr: Hochamt in der St. Bartholomäus-Pfarrkirche. 10.30 Uhr: Kranzniederlegung am Ehrenmal, anschließend Marsch mit musikalischer Begleitung zum Bürgerhaus. 11.30 Uhr: Begrüßung durch den Vorsitzenden des TuS Istrup, anschließend gemeinsames Sportlerfrühstück. 13.30 Uhr: offizieller Teil mit Grußworten, Ehrung verdienter Vereinsmitglieder, anschließend gemütliches Beisammensein mit musikalischer Begleitung durch Spielmannszug und Musikapelle, parallel Rückblick auf 100 Jahre TuS Istrup als PowerPoint-Präsentation.

Ein Jahr nach Beendigung des Ersten Weltkrieges haben sich einige Männer am 10. August 1919 zusammengefunden, den Turnverein gegründet und einen Vorstand gewählt. Am 6. September 1919 war eine Versammlung mit mehr als 65 Mitgliedern. Diese gaben sich eine Satzung.

1920 erste Mannschaft

Bereits 1920 wurde eine Fußballmannschaft aufgestellt. Im Jahre 1922 konnte eine weitere Mannschaft aufgestellt werden. 1931 wurde die Fußballabteilung beim Westdeutschen Fußballverband angemeldet.

Als 1939 der Krieg ausbrach, kamen die Aktivitäten der Turner und Fußballer zum Erliegen. Viele Aktive mussten zum Kriegsdienst und haben ihre Familien und Heimatort nicht wieder gesehen.

Als der Krieg 1945 vorbei und die Kapitulation unterschrieben war, ging es langsam wieder voran mit dem Turnen und Fußball. Der Krieg hatte in allen Vereinen große Opfer gefordert. Immer wieder kamen noch vermisste Soldaten aus der Gefangenschaft zurück.

Hoffnungsvoller in die Zukunft

»Es waren schwierige Zeiten für unser Dorf, aber man hielt zusammen und versuchte durch Vereinsaktivitäten den Alltag ein wenig erträglicher zu gestalten, und mit der Zeit blickte man wieder hoffnungsvoller in die Zukunft«, heißt es in der Chronik des Vereins, die anlässlich des Jubiläums erworben werden kann.

Im Saal Pieper fanden regelmäßige Turnübungen statt, und die Fußballer konnten ihr Training und die Spiele auf dem Sportplatz auf dem heutigen Ziegen- und Löwenberg abhalten.

Der Sportplatz wurde gebaut und 1967 unter großer Beteiligung eingeweiht, ebenso eine Sportler-Umkleidekabine. 1969 ist das 50-jährige Bestehen des Vereins an zwei Tagen gefeiert worden. In den 70er und 80er Jahren wurden eine Wasser- und Stromleitung sowie eine Flutlichtanlage und ein Ballfangzaun in Eigenleistung erstellt.

Neuer Verein

1994 gab es wieder einen Grund zum Feiern: das 75-jährige Bestehen.

Ende der 90er-Jahre machte sich auch der demografische Wandel im Verein bemerkbar. Trotz aller Bemühungen konnte kein Fußballbetrieb mehr aufrecht erhalten werden, so dass sich die Vereine Rheder, Riesel und Istrup zu einem neuen Verein zusammenschlossen: dem FC 99 Aa-Nethetal, ein reiner Fußballverein.

Der TuS Istrup musste sich neu aufstellen und baute den Breitensport immer mehr aus.