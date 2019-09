Die Feuerwehr Bad Driburg hat eine neue Drehleiter bekommen. Sie löst nach 32 Jahren das vorherige Modell ab. Bürgermeister Burkhard Deppe (rechts) hat den symbolischen Schlüssel an Waldemar Gamenik übergeben. Foto: Frank Spiegel

Von Frank Spiegel

Bad Driburg (WB). Funkelnagelneu ist sie nicht mehr, steht sie doch schon seit November in Bad Driburg bei der Feuerwehr und hat schon einige Einsätze bewältigt. Die Freude und ein wenig Stolz war den Brandschützern bei der offiziellen Übergabe der Drehleiter dennoch anzumerken. Schließlich ist das Großgerät mit seiner Ausstattung auf dem aktuellen Stand der Technik. Nach 32 Jahren löst sie den – immer noch funktionstüchtigen – Vorgänger ab. Hier geht’s zur Fotostrecke.

Dass dieser nach so langer Dienstzeit durch eine zuverlässige und zeitgemäße Drehleiter abgelöst werden musste, da brauchte der Leiter der Feuerwehr, Waldemar Gamenik, nicht viele Worte im Bad Driburger Hauptausschuss und im Stadtrat. Einstimmig und ohne Enthaltung votierten die Kommunalpolitiker für die Anschaffung der neuen Leiter.

Hohe Professionalität

Bürgermeister Burkhard Deppe stellte insbesondere das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute heraus. »Das sind Freiwillige, die bereit sind, 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag in Notlagen anderen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zur Hilfe zu eilen«, führte Deppe aus. Er selbst sei bei größeren Einsätzen vor Ort gewesen und sei begeistert gewesen von der hohen Professionalität, der besonderen Besonnenheit und dem technischen Können.

Neben dem persönlichen Engagement gehöre auch dazu, dass die Städte zu ihrer Verantwortung stehen und die Wehren entsprechend ausstatten mit der technischen Ausrüstung. Dazu gehöre in Bad Driburg auch die Drehleiter. Die Indienststellung eines solchen Großgerätes sei für eine Wehr nicht alltäglich.

Nachdem die Leiter im November angekommen sei, seien die Feuerwehrleute darauf geschult worden. In der Übergangszeit sei die alte Leiter noch im Dienst gewesen. »Dass ein solches Großgerät so lange im Einsatz ist, ist eine Bestätigung dafür, dass dieses bei der Feuerwehr in verantwortlichen Händen ist«, lobte der Bürgermeister.

Gute Pflege

Er verwies zudem darauf, dass die neue Leiter in enger Kooperation mit der Stadt Brakel angeschafft worden sei. Deppe: »Das hat dazu geführt, dass beide Fahrzeuge deutlich kostengünstiger beschafft werden konnten.«

630.000 Euro hat jede Leiter gekostet. Unter dem Strich konnte man pro Leiter 50.000 Euro sparen. Dass diese Entscheidung die richtige war, unterstrich Waldemar Gamenik in seiner Ansprache. »Etwas Besseres konnte uns gar nicht passieren«, stellte er fest. Mittlerweile habe das Rettungsgerät schon etliche Einsätze bewältigt, die Zahl der Betriebsstunden befinde sich schon im dreistelligen Bereich.

Rasante Entwicklung

Kreisbrandmeister Rudolf Lüke wies auf die rasante Entwicklung der Technik im Feuerwehrwesen hin, die auch vor der Drehleiter nicht Halt mache und eine besonders intensive Schulung erfordere. Besonders hob er auch die »bemerkenswerte Zusammenarbeit im Kreis mit der Stadt Brakel« hervor.

Der Bad Driburger Landtagsabgeordnete Matthias Goeken, selbst einst aktiver Brandschützer in der Bad Driburger Wehr, verwies auch auf den Anteil des Landes am Feuerschutz. Dieser betreffe finanzielle Hilfen ebenso wie organisatorische Maßnahmen. Er verwies hier auf die Kooperation der Kreise Lippe, Höxter und Paderborn. Neben dem gemeinsamen Einkauf gehört dazu vor allem die Vernetzung der Feuerschutz- und Rettungsleitstellen.

Einsetzen wolle er sich zudem für mehr Ausbildungsplätze bei der Landesfeuerwehrschule in Münster. Es können nicht sein, dass fortbildungswillige Brandschützer jahrelang auf einen Platz im Lehrgang warten müssten.

Segen erteilt

Pfarrer Hubertus Rath von der katholischen Kirche segnete das neue Fahrzeug zusammen mit Gerd Kliever von der Evangeliums-Christengemeinde und Religionslehrerin Isi Brandi von der evangelische Kirche.

Die neue Drehleiter in Bad Driburg ist unter anderem mit drei Kameras ausgestattet. Zusammen mit der Leiter in Brakel ist sie nach Ausführungen der Brandschützer die einzige im Kreis Höxter, deren Vorderteil sich samt Korb abknicken lässt, was zum Beispiel den Einsatz über Dachfirste hinweg zulässt.