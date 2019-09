Brakel (WB). Das Wendejahr 1989 ist auch in Brakel als politisches Erneuerungsjahr in Erinnerung geblieben: Die UWG/CWG trat erstmals zur Kommunalwahl an und holte aus dem Stand 14,6 Prozent der Wählerstimmen.

»Damit zogen wir in den Stadtrat ein«, erinnern sich die aktiven von einst, die den runden Geburtstag am kommenden Wochenende feiern wollen.

Die Gründe für die Neugründung der Partei hätten in der Unzufriedenheit großer Bevölkerungsteile mit der Arbeit der damaligen Ratsmehrheit gelegen, heißt es in einer Pressemitteilung der Unabhängig-Christlichen. Viele Bürger hätten sich mit ihren Anliegen nicht mehr vertreten gefühlt. Sowohl in der Innenstadt als auch in mehreren Ortsteilen formierten sich darum Bürgergruppen, um sich für neue Ideen, für mehr Bürgerbeteiligung und gegen verkrustete Strukturen auszusprechen.

Gegen verkrustete Strukturen

Mit Hilfe der Erfahrung der beiden früheren Kommunalpolitiker Franz Borsch und Josef Budde gründete man im August 1989 eine neue Wählergemeinschaft, die Unabhängig-Christliche Wählergemeinschaft Brakel.

Diese Wählergemeinschaft besteht jetzt 30 Jahre. »Sie hat in dieser Zeit durch ihre Bürgernähe bei allen Bevölkerungsteilen viel Vertrauen bekommen und behalten«, sagt Robert Rissing vom Stadtverband. Bei allen Kommunalwahlen erreichte die »Brakeler dritte Kraft« immer gute zweistellige Ergebnisse und konnte mit vier bis sechs Ratsmitgliedern für die Menschen politisch aktiv sein.

Rissing, auch Vize-Bürgermeister und seit 1989 Ratsmitglied der Wählergemeinschaft, ist zufrieden. »UWG/CWG- Ratsmitglieder waren stets im Interesse der Bürger streitbar, sachorientiert und oftmals mit neuen Ideen und unkonventionellen Vorschlägen und Anträgen eine Bereicherung der Ratsarbeit.«

Bürger im Mittelpunkt

»Für unsere unabhängigen Vorgänger im Rat, aber auch für die heutigen Ratsmitglieder waren und sind gute städtischen Leistungen für unsere Bürger immer der Mittelpunkt des Handelns. Wir wollen, dass sich die Menschen in unserer Stadt, in unseren Ortsteilen wohlfühlen«, sagt der heutige Fraktionssprecher Johannes Tobisch.

Die UWG/CWG-Ratsmitglieder seien bis heute an keinen Fraktionszwang gebunden und könnten sachorientiert zum Wohle der Stadt entscheiden. »Wir bedanken uns herzlich bei den Bürgern, die uns immer wieder das Vertrauen geschenkt haben«, sagt Tobisch und kündigt an, dass die Wählergemeinschaft auch bei der kommenden Kommunalwahl im September 2020 wieder antreten wird. Diese wird am 13. September sein.

Am kommenden Sonntag, 22. September, wollen Vorstand und Mitglieder der Wählergemeinschaft erst einmal das stolze Jubiläum gebührend feiern.