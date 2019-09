Die Geschäftsführer Michael Heinemeyer (rechts) und Christian Reifer mit Scheiben aus der eigenen Produktion im lichtdurchfluteten neuen Anbau. Drei Millionen Euro hat SIT in den Standort investiert. Das Unternehmen ist seit 26 Jahren am Markt. Foto: Frank Spiegel

Von Frank Spiegel

Brakel (WB). Ob im Supermarkt, in Luxusautos, im Vergnügungspark oder E-Scootern – es ist im Alltag kaum möglich, Produkten aus dem Weg zu gehen, die mit dem Brakeler Unternehmen SIT-Antriebselemente in Verbindung stehen. Im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen 25 Jahre alt, in diesem Jahr hat es drei Millionen Euro in den Standort in Brakel investiert.

Denn die Antriebslösungen aus der Nethestadt sind deutschlandweit gefragt. In den vergangenen Jahren hat es Zuwächse von jährlich zehn Prozent gegeben. Der Jahresumsatz liegt derzeit bei etwa 20 Millionen Euro. »In diesem Jahr werden wir auf Vorjahresniveau stagnieren«, prognostiziert Geschäftsführer Michael Heinemeyer. »Der Druck ist runter vom Kessel.« Gleichwohl seien die Auftragsbücher gut gefüllt. Die Auslastung liege bei 100 Prozent.

Start als Ein-Mann-Betrieb

Als Ein-Mann-Betrieb hat Heinemeyer das Unternehmen 1993 im Gewerbegebiet Bredenborn gegründet. Im August 2000 ist er in das Gewerbegebiet nach Brakel umgesiedelt. 2006 ist der Betrieb hier zum ersten Mal erweitert worden. Beim jüngsten Anbau in diesem Jahr sind 1400 Quadratmeter zusätzliche Fläche entstanden. Heute arbeiten 130 Menschen bei SIT.

Hauptsächlich befasst sich das Unternehmen mit Zahnriemenantrieben. Hier bietet es individuelle Lösungen an, unter anderem für Maschinen zur Herstellung von Glas, in der Holzverarbeitung, bei Verpackungsmaschinen, in der Medizintechnik oder auch in der Automobilität. »In der Glasverarbeitung sind wir führend in Deutschland«, sagt Michael Heinemeyer.

Gefertigt werden unter anderem Sonderzahnscheiben und Sonderzahnriemen. »Die Scheiben können wir bis zu einem Durchmesser von 500 Millimetern fertigen«, berichtet der Geschäftsführer. Sie könnten aus Aluminium, Stahl oder Grauguss sein, bei Bedarf würden sie auch aus Kunststoff hergestellt. »Wir haben für jedes Material die entsprechenden Verzahnungswerkzeuge.« Verwendet würden aber auch Standardscheiben oder diese würden umgearbeitet.

Keimzelle in Italien

Darüber hinaus produziert die Firma auch Antriebsriemen und Wellenkupplungen. Für letztere sollen die Produktionskapazitäten noch ausgebaut werden

Wie Michael Heinemeyer erläutert, konzentriert sich SIT hier auf das Geschäft in Deutschland. »Export spielt bei uns keine Rolle«, berichtet er. Gleichwohl sei auch SIT vom Export abhängig, da Kunden ihre Produkte mit SIT-Elementen auch ins Ausland lieferten.

Wie der Geschäftsführer berichtet, ist SIT in Brakel zwar eigenständig, gehört aber zur gleichnamigen Unternehmensgruppe, deren Keimzelle in Italien liegt. Die Anfänge der SIT Unternehmensgruppe reichen zurück ins Jahr 1838. In diesem Jahr gründete Martino Scaglia in Brembilla, nördlich von Bergamo ein Unternehmen, das Komponenten aus Holz für Textilmaschinen herstellte. Aus dieser ersten Keimzelle entstand mittlerweile ein weltweit agierendes Unternehmen mit zahlreichen Niederlassungen und Vertriebsgesellschaften auf allen Kontinenten.

»Noch heute ist SIT in Italien ein Familienunternehmen, und auch wir hier in Brakel sehen uns so«, erläutert Michael Heinemeyer.

Idealer Standort

Die Wahl des Standortes hat der Geschäftsführer nie bereut. »Wir liegen hier verkehrstechnisch ideal. Und wir haben noch Platz für mögliche weitere Anbauten«, ist er zufrieden.

Mit Christian Reifer (36) ist sein Schwiegersohn seit zehn Jahren im Unternehmen und inzwischen ebenfalls Geschäftsführer. »Und die nächste Generation steht auch schon in den Startlöchern«, ist Heinemeyer um die Zukunft des Unternehmens nicht bange.