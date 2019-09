Von Isabell Waschkies

2000 Schüler besuchen Ausbildungsmesse »Step 1« in Brakel Fotostrecke

Foto: Isabell Waschkies

Gesundheitsberufe und Jobs in der Justiz stehen bei den jungen Leuten aus dem Kreis Höxter aktuell offenbar hoch im Kurs. Dicht umlagert sind an diesen Vormittag die Informationsstände der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE) und der Justiz des Landes NRW in den Hallen des Kolping-Berufsbildungswerk in Brakel.

Gesundheitsberufe und Justiz-Jobs beliebt

Auch Julia Binner aus Brakel ist sich nach einem Betriebspraktikum sicher, eine Ausbildung zur Arzthelferin machen zu wollen. »Am liebsten in einer Kinderarztpraxis«, gibt die 14-Jährige zu, »die Arbeit mit Kindern macht mir einfach unheimlich viel Spaß«. Nur wenige Meter weiter blättert Annika Prachtel aus Godelheim im Strafgesetzbuch. Ihr eigentlicher Traumjob? »Ärztin«, gibt die 14-Jährige zu, »allerdings fände ich es auch total spannend, als Justizfachwirtin zu arbeiten.«

Junge Menschen für eine Arbeit mit Gesetzen und Akten begeistern zu können, werde immer schwieriger. »Früher kamen die jungen Leute mit ihrem Berufswunsch von alleine auf uns zu. Heute müssen wir für diesen tollen Beruf werben«, sagt Volker Albrink, selbst seit mehr als 30 Jahren als Justizfachwirt im Dienst.

Der klassische Bürojob kommt allerdings nicht für alle jungen Besucher von »Step 1« in Frage. Zoya Ivanova, Schülerin an der Sekundarschule Beverungen, möchte »etwas mit ihren Händen schaffen und dabei kreativ sein«. Sobald sie ihren Hauptschulabschluss in der Tasche hat, möchte die 15-Jährige Friseurin werden. »Auch privat mache ich meinen Freundinnen die Haare oder schminke sie. Das macht mir Spaß und da bin ich mit vollem Herzen dabei«, sagt sie mit einem überzeugenden Lächeln auf den Lippen.

Junge Menschen begeistern

Dass es immer schwieriger wird, junge Menschen für eine Ausbildung begeistern zu können, weiß auch Jürgen Behlke, IHK-Geschäftsführer und Leiter der Zweigstellen Paderborn und Höxter. »Viele Abiturienten fühlen sich heutzutage in der Pflicht, anschließend zwingend studieren zu müssen. Dadurch fehlen Azubis auf dem Markt«, spricht Behlke eines der größten Probleme der hiesigen Unternehmen an.

Für Brigitta Bergmeier-Tillmann, Projektleiterin von »Step 1«, ist es daher eine Herzensangelegenheit, den Schülern aus dem gesamten Kreis Höxter ihre künftigen Möglichkeiten aufzuzeigen. »Ein Studium lohnt sich auch noch nach einer Ausbildung«, sagt sie. Für Betriebe seien die jungen Leute mit Praxiserfahrungen Gold wert. Ihr Fazit? »Die 52 Aussteller sind mit der Messe bislang sehr zufrieden«, freut sich die Projektleiterin. Wer sich einen Überblick über insgesamt 120 Berufe verschaffen möchte, hat noch an diesem Samstag die Gelegenheit dazu. Geöffnet ist die Ausbildungsmesse im Kolping-Berufsbildungswerk in Brakel von 10 bis 16 Uhr.